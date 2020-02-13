2020-02-13T09:52:40+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» уступили «Шираку» в Турции со счетом 1:2

Хабаровские футболисты провели второй контрольный матч на сборах в Белеке
Борис КОКУРИН
Поделиться:
«СКА-Хабаровск» уступили «Шираку» в Турции со счетом 1:2«СКА-Хабаровск» уступили «Шираку» в Турции со счетом 1:2Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

Это вторая часть сборов «СКА-Хабаровск», проходящих в турецком городе Белек. Команда восстанавливается после зимних каникул, отрабатывает новые тактические схемы, присматривает новых игроков и готовится к продолжению сезона.

Первый контрольный матч армейцы сыграли с румынским «Петролулом», в этой встрече, несмотря на множество атак как с одной, так и с другой стороны, никто так и не смог забить. Игра завершилась со счетом 0:0. Единственный минус для «красно-синих» - в этом матче они потеряли своего полузащитника - Евгения Оанчу.

Футболист получил травму на поле во время игры с «Петролулом» и не смог продолжить борьбу. Вердикт врачей неутешительный - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Крайне неприятная для футболиста травма.

- На днях наш футболист перенес операцию на колено. Ориентировочный срок восстановления - 6 месяцев. Весь коллектив ФК «СКА-Хабаровск» желает Евгению здоровья и успешной реабилитации, - рассказали в пресс-службе хабаровского клуба.

На восстановление Евгения Оанче понадобиться минимум полгода Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

На восстановление Евгения Оанче понадобиться минимум полгодаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Тем не менее план контрольных мероприятий никто не отменял, и 12 февраля «СКА-Хабаровск» провел второй контрольный матч в Белеке, на этот раз с четырехкратным чемпионом Армении «Шираком».

- Армейцы на 17-ой минуте встречи усилиями Константина Базелюка сумели открыть счет, однако футболисты «Ширака» уже через 3 минуты восстановили равновесие, а за 10 минут до финального свистка команде из Армении удалось вырвать победу. Итог матча - 2:1 в пользу наших спарринг-партнеров, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Третий контрольный матч на этих сборах состоится 15 февраля. Армейцы сыграют с казахстанским «Шахтером». Потом будет еще один небольшой перерыв и третий заключительный этап подготовки перед продолжением сезона.

Напомним, что сейчас хабаровский клуб занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата, на 11 очков отставая от идущего на четвертом месте ФК «Чертаново». Первый весенний мачт в ФНЛ армейцы проведут уже 9 марта на выезде в Саранске с местной «Мордовией».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Александр Поветкин – Диллиан Уайт: «Русский витязь» сразится с претендентом на титул чемпиона мира
Менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, который пройдёт весной, вероятнее всего, в апреле 2020 года
Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе: «Мы созванивались с Шуниным, я извинился за свой грубый фол против него»
Кубок Париматч Премьер стал первым трофеем Эсекьеля Понсе в «Спартаке». После победы в межсезонном турнире аргентинский нападающий рассказал kp.ru о своих голах, о методах главного тренера команды Доменико Тедеско и о наказании за грубую игру
Новости 24
«Кино Победы» охватит хабаровских зрителей
В Хабаровском крае выберут лучших экспортеров 2019 года
Под Хабаровском из перевернувшейся машины достали чудом выжившего водителя
В Еврейской автономии срочно «одевают» оголенные теплотрассы
В Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужое
В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водитель
Водолазы Росгвардии провели показательные подледные спуски для учеников Хабаровского военно-морского лицея
Торт «Вечный огонь» испекла на конкурс «А ну-ка девушки!» осужденная в Хабаровском крае
На севере Хабаровского края построят квартиры для врачей
В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового
В Хабаровске «волшебная» путевка помогла выбить алименты
Движение автобусов ограничили на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино
В Забайкалье военных «лыжников Победы» из Хабаровска встретили юнармейцы
В Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населения
Главную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске
Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак
Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадков
Таможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажира
В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрута
Хабаровским школьникам на уроках мужества рассказали о Сталинградской битве
Автолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы избавиться от машины
В Хабаровске незваный гость офиса микрозаймов угрозами заставил менеджера отдать ему деньги
Навигация в Хабаровске в 2020 году: количество маршрутов сократится
В Хабаровском крае «Коварной конфетой» прошлись по сознанию школьников
Нуждающихся в жилье биробиджанцев приглашают на перерегистрацию
В Комсомольске разыскивают двух подозреваемых в кражах
В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский сад
Полицейским пришлось в срочном порядке встретить рейс «Николаевск-на-Амуре - Хабаровск»
В Биробиджане расстреляли из ружья немого «свидетеля» лихой езды