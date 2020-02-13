«СКА-Хабаровск» уступили «Шираку» в Турции со счетом 1:2

Это вторая часть сборов «СКА-Хабаровск», проходящих в турецком городе Белек. Команда восстанавливается после зимних каникул, отрабатывает новые тактические схемы, присматривает новых игроков и готовится к продолжению сезона.

Первый контрольный матч армейцы сыграли с румынским «Петролулом», в этой встрече, несмотря на множество атак как с одной, так и с другой стороны, никто так и не смог забить. Игра завершилась со счетом 0:0. Единственный минус для «красно-синих» - в этом матче они потеряли своего полузащитника - Евгения Оанчу.

Футболист получил травму на поле во время игры с «Петролулом» и не смог продолжить борьбу. Вердикт врачей неутешительный - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Крайне неприятная для футболиста травма.

- На днях наш футболист перенес операцию на колено. Ориентировочный срок восстановления - 6 месяцев. Весь коллектив ФК «СКА-Хабаровск» желает Евгению здоровья и успешной реабилитации, - рассказали в пресс-службе хабаровского клуба.

На восстановление Евгения Оанче понадобиться минимум полгодаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Тем не менее план контрольных мероприятий никто не отменял, и 12 февраля «СКА-Хабаровск» провел второй контрольный матч в Белеке, на этот раз с четырехкратным чемпионом Армении «Шираком».

- Армейцы на 17-ой минуте встречи усилиями Константина Базелюка сумели открыть счет, однако футболисты «Ширака» уже через 3 минуты восстановили равновесие, а за 10 минут до финального свистка команде из Армении удалось вырвать победу. Итог матча - 2:1 в пользу наших спарринг-партнеров, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Третий контрольный матч на этих сборах состоится 15 февраля. Армейцы сыграют с казахстанским «Шахтером». Потом будет еще один небольшой перерыв и третий заключительный этап подготовки перед продолжением сезона.

Напомним, что сейчас хабаровский клуб занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата, на 11 очков отставая от идущего на четвертом месте ФК «Чертаново». Первый весенний мачт в ФНЛ армейцы проведут уже 9 марта на выезде в Саранске с местной «Мордовией».