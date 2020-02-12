Слухи, упорно ходившие среди хабаровских любителей футбола, оказались правдой. Клуб действительно взял в аренду Михаила Гащенкова, игрока чеченского «Ахмата». Футболиста неоднократно видели в расположении хабаровского клуба в Турции.

- До конца сезона за нашу команду будет выступать 27-летний игрок грозненского клуба Михаил Гащенков. Его основная позиция - центральный полузащитник, также, по необходимости, может сыграть на обоих флангах, - прокомментировали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Михаил вышел из московского «Локомотива». За вторую команду железнодорожников он провёл 67 матчей, в которых забил 9 голов. Затем он перешел в ФНЛ: в дзержинский «Химик» за который сыграл 33 матча и забил три гола и подмосковные «Химки» (67 матчей, 10 голов)

Затем выступал в ФНЛ за дзержинский "Химик" (33 матча, 3 гола) и подмосковные "Химки" (67 матчей, 10 голов).

В «СКА-Хабаровске» будет играть Михаил Гащенков – полузащитник грозненского «Ахмата»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

- В сезоне 2017/2018 годов Гащенков дебютировал в Премьер-Лиге в составе «Амкара» и почти сразу стал основным игроком пермяков проведя 27 матчей, забив 2 гола. Последние полтора сезона полузащитник выступает в «Ахмате». На его счету 20 матчей за грозненский клуб, - отметили в «СКА-Хабаровске».

Напомним что это второе приобретение хабаровского клуба на этих сборах. Вчера мы писали что руководство клуба подписало трехлетний контракт с молодым, но перспективным футболистом Егором Новиковым. Парню исполнилось 17 лет, его амплуа – крайний атакующий полузащитник.

«СКА-Хабаровск» продолжает готовиться к продолжению сезона на сборах в турецком городе Белеке, где армейцы недавно провели еще один из контрольных матчей с румынской командой «Петролул». Счет в игре так никто и не открыл.

Сегодня хабаровчанам предстоит еще одна контрольная встреча, на этот раз их соперник знаменитый армянский «Ширак». Это один из старейших клубов Армении - его основали в 1958 году, а также единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах Армении. Кроме того это один из самых титулованных клубов своей страны: 4-кратный чемпион Армении (1992, 1994, 1999, 2012/2013), двукратный обладатель Кубка Армении (2011/2012, 2016/2017), 5-кратный обладатель Суперкубка Армении (1996, 1999, 2003, 2013, 2017).

Игра пройдет в полночь по хабаровскому времени. Пресс-служба куба обещает транслировать ход матча в своей группе.