«По всему городу изуродовали улицы»: хабаровчане возмущены пеньками, которые оставляют специалисты городского хозяйства после санитарных рубок

В краевой столице начались массовые мероприятия по оздоровлению лесных насаждений. Старые и больные деревья вырубают во дворах, скверах и парках. В первую очередь лесорубы пришли в исторический центр Хабаровска - на Амурский и Уссурийский бульвары и в городской парк Динамо. Неравнодушные горожане тут же откликнулись на действия администрации гневными комментариями в социальных сетях.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

- На что становится похож парк Динамо, - возмущается хабаровчанка Юлия В. - Торчат какие-то бестолковые пеньки по полтора метра, ни тени, ни прохлады от них летом не будет. Выглядит ужасно. Прогулочные дорожки в овраге - их, говорят, какой-то модный москвич-архитектор проектировал - разваливаются на ходу, даже пару лет не простояли, а никому и дела нет. Зато деревья вырубают!

В городской администрации уверяют, поводов для организации акции спасения нет, все идет по плану и в соответствии с заранее утвержденным графиком.

- В основном ликвидируются старые тополя диаметром около метра и ильмы диаметром около полуметра, - проясняет ситуацию Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска. - Эти деревья могут представлять опасность для человека. Но в основном проводится санитарная обрезка. После нее деревья будут лучше формировать крону, станут пышнее.

К сожалению, согласиться с суждением специалиста затруднительно. Санитарные рубки в краевой столице проводят ежегодно, а обещанная «пышность и кудрявость» все не появляется.

- По всему городу изуродовали улицы, не только Динамо, - отмечает Ирина К., хабаровчанка. - Но Динамо был самым красивым парком в городе... Спиливают здоровые деревья, это видно на спилах. Хабаровск и так некрасивый город, если отъехать на сто метров от центра, раньше хоть деревья как-то картину спасали. Сейчас вообще жуть. Как это остановить? Уничтожают большие красивые деревья. Сажают прутики.

Впрочем, в парке Динамо помимо вырубок планируются и насаждения.

- На освободившейся территории весной будет удобрена почва, высажены молодые декоративные растения - сирени, абрикосы, деревья хвойных пород, - обещает Ирина Дубянская. - А рядом с театром Музыкальной комедии разместится театральный сквер.

ЕСТЬ И ТАКОЕ МНЕНИЕ

Пока жители города переживают за внешний вид любимых мест отдыха, городские чиновники всерьез озадачены вопросами смены категорий назначения у дефицитных земель в самом центре краевой столицы. Так, как мы писали ранее, в конце января состоялись публичные слушания по вопросу возведения фактически на территории парка многоэтажного жилого дома или гостиничного комплекса. Речь идет о месте, где прежде стояли два барака, не попавшие под программу расселения. Земля еще в 2015 году была продана, но у инвестора возникли сложности с расселением ветхого жилья.

Бараки возле стадиона обещали расселить еще в 2015 годуФото: Евгения МОЛОТОВА

- Этот участок изначально предполагался под застройку, - отметила в ходе слушаний заместитель директора департамента архитектуры по градостроительному регулированию Елена Телешова. - Он имеет категорию Р3. Эта категория разрешает на этом месте возвести гостиницу, торговый или развлекательный центр. Статус самого парка «Динамо» - Р1 - мы менять не предполагаем.

Семнадцатого февраля городская администрация рекомендовала разрешить строительство высотного дома на месте бывших бараков, создав тем самым прецедент, за который тут же ухватились предприимчивые специалисты. И вот, уже готовятся общественные слушания по смене категории земли в питомнике Лукашова и возведении на его территории парка активного отдыха или переносе туда детской железной дороги.

- Вариант с обустройством детской железной дороги и обучающими станциями одобрил губернатор края, - подчеркивают в краевом минприроды. - Само локомотивное депо останется на прежнем месте, а до парка предлагается протянуть железнодорожную колею. Состав будет ходить на электротяге, поэтому вреда для окружающей среды не будет. По пути его следования для детей можно будет обустроить образовательные станции. Теперь предстоит обсудить эту идею с жителями города. Надеемся, что люди активно поучаствуют в слушаниях и, возможно, предложат свои идеи.

С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться до 17 марта в комитете по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А, кабинет 412. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон для справок: (4212) 47-39-17. Сами слушания состоятся 18 марта в 15:00 в комитете администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом по адресу: переулок Ленинградский, 13 А.