2020-03-03T12:43:08+03:00
Происшествия

Сообщение о бомбе на борту самолета Владивосток – Москва оказалось ложным

После проверки багажа и воздушного судна пассажиры вылетают из Хабаровска тем же бортом
Евгения МОЛОТОВА
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Сообщение о бомбе на борту самолета Владивосток – Москва оказалось ложнымСообщение о бомбе на борту самолета Владивосток – Москва оказалось ложнымФото: Александра ШОПЕНКО
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Сообщение о заложенном взрывном устройстве, пришло на борт аэробуса компании «Аэрофлот» Airbus А330 приблизительно через час после взлета. Рейс SU-1703, следующий маршрутом ВладивостокМосква был в оперативно направлен в ближайший аэропорт и в 15:15 по местному времени приземлился на хабаровской земле.

Пассажиры были эвакуированы с борта, а на взлетную полосу в срочном порядке прибыли специалисты экстренных служб. В течение трех часов борт самолета, сами пассажиры и их личные вещи обследовали специалисты взрывотехники.

- Ничего, напоминающего взрывное устройство обнаружено не было, - рассказала Анастасия Хаустова, начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта. Сейчас самолет готовится к взлету. Пассажиры продолжат рейс на том же воздушном судне.

Напомним, что это уже второй случай ложного сообщения о минировании на борту самолета. 27 января, при схожих обстоятельствах, в аэропорту Хабаровска экстренно сел другой самолет «Аэрофлота» - Airbus A330, с 262 пассажирами и десятью членами экипажа на борту. Он следовал рейсом Хабаровск – Москва. Сообщение о заложенной бомбе также поступило в течение первого часа полета. Судно развернули обратно в краевой центр, тщательно обыскали, но ничего взрывоопасного не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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