2020-03-31T13:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции введен в Хабаровском крае

Соответствующее постановление готов пописать губернатор региона Сергей Фургал
Евгения МОЛОТОВА
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Режим самоизоляции введен в Хабаровском краеРежим самоизоляции введен в Хабаровском краеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Хабаровского края губернатором региона Сергеем Фургалом было принято решение о введении на территории региона режима самоизоляции.

Жители региона, находящиеся в режиме самоизоляции, обязаны находиться дома. Они могут выходить на улицу только для обращения за экстренной медицинской помощью, совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке, выгула домашних животных, выноса мусора и поездок на работу - последнее касается только тех, кто обязан работать даже в «нерабочую неделю».

Подробнее о том, как будет действовать режим самоизоляции, кто обязан его соблюдать, какова ответственность за несоблюдение и до какого времени он продлится - читайте в материалах «КП» - Хабаровск».

Напомним, представители органов власти, министерств и ведомств обращаются к жителям региона с просьбой не покидать без необходимости собственных домов и отнестись со всей серьезностью к мерам профилактики против коронавирусной инфекции. На территории Хабаровского края в настоящее время зафиксировано семь подтвержденных случаев заражения. Все заболевшие находятся на лечении в инфекционном стационаре на базе городской больницы №10. Их состояние пока не вызывает опасений у медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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