Хорошие новости: в Хабаровском крае три человека с COVID-19 переведены из реанимации в обычное отделение

Сейчас, по данным краевого минздрава, в инфекционном госпитале, развернутом на базе 10 городской больницы, по прежнему находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Хорошие новости состоят в том, что раньше трое из них находились в реанимационном отделении (один пациент в стабильно тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести), а сегодня врачи приняли решение перевести их из палаты интенсивной терапии в обычные инфекционные боксы.

- На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет, - сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Трое пациентов с COVID-19 в дальнейших мероприятиях по интенсивной терапии не нуждаются и продолжат лечение в отделении по основному заболеванию.

Тем не менее в реанимации продолжают лежать трое больных с пневмониями иных этиологий, не связанных с коронавирусом. Также 13 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся в изоляторе инфекционного госпиталя. Все они ранее контактировали с людьми, зараженными COVID-19. Как отмечают в ведомстве, все они сейчас в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания пока нет.

В Комсомольске-на-Амуре у одного из пациентов, госпитализированного с подозрением на коронавирусную инфекцию, результат теста отрицательный.

- Всего в сутки тестирование на вирус проходят 500-600 человек, - сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора. - На данный момент проблем с запасами тестов на коронавирус в Хабаровском крае нет. Постоянный пополняемый запас составляет четыре тысячи тестов.

Властями региона принято решение оставлять на карантин в Хабаровске жителей северных районов края, прибывающих в Хабаровск из-за границы. Также решается вопрос об отправке на карантин всех прибывающих из Москвы. Механизм сейчас прорабатывается.

В заключение оперативным штабом принято решение о создании дополнительных двух лабораторий в краевом центре, где все желающие, в том числе здоровые, не отдыхавшие в странах-очагах распространения коронавируса, но просто переживающие, смогут сдать тест на коронавирус. Стоимость теста составит порядка 400-500 рублей. Одна лаборатория будет размещаться на базе противотуберкулезного диспансера, другая - на базе частного медицинского центра.