Дистант в школах Хабаровского края: как это будет

С 6 апреля в Хабаровском крае для учеников среднего и старшего звена начинается четвертая четверть. Младших школьников оставили на каникулах до 12 апреля. Как же будут учиться дети 5-11 классов?

ШКОЛЬНИКИ НА УДАЛЕНКЕ

Затянувшиеся антикоронавирусные каникулы перестали радовать даже детей, чего уж говорить о родителях. Уходящую неделю многие провели, работая удаленно, и для мам с детьми-детсадовцами это стало нелегким испытанием. Попробуй объяснить четырех-, пятилетнему ребенку, что мама «в офисе», когда она вот она!

С детскими садами вопрос решили. Идея, высказанная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, об организации «карантинных групп», поначалу не встретила одобрения у минобрнауки. Но, учитывая, что очень много мам и пап работают на предприятиях, деятельность которых нельзя останавливать даже в период осложненной эпидемиологической обстановки, такие группы все-таки ввели. А что со школами? Школьники переходят на дистант – дистанционное обучение через электронные платформы.

- Эта неделя (30 марта – 5 апреля. – прим. авт.) была дана нам не для отдыха, а для организации дистанта – перевода учебного процесса в дистанционный формат, - объяснила «КП» - Хабаровск» Юлия Зотова, и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края. – Опыт работы у нас имеется. Несколько лет реализуется проект «Учим. Знаем» и проект по дистанционному образованию детей-инвалидов - для ребятишек, которые лежат в больницах или учатся на дому в силу ослабленного здоровья. Наш краевой центр образования реализует этот и другие проекты. Наши учителя владеют информационно-коммуникационными технологиями, а дистанционные технологии это практически то же самое, только с использованием другого ресурса. мы посмотрели накопленный опыт, посмотрели, насколько учителя готовы к дистанту, а они готовы. Тут важнее было понять степень готовности учеников перейти на «внеклассное» обучение.

ДЕТИ, СМОТРИМ ВИДЕО!

Как объяснила и.о. замминистра, как именно будет проходить учебный процесс – решает школа, лицей, гимназия. Точнее, даже сам учитель. Он может прочитать лекцию по скайпу или скинуть детям ссылку на видеоурок (а их сейчас масса на различных образовательных платформах), дать задание прочитать параграф и выполнить небольшую самостоятельную работу или что-то иное.

- Сложившаяся ситуация даст нам уникальный, очень полезный опыт. Мы сможем выявить сформированность у ученика одной из самых важных компетенций, которая заложена в стандарте – это самоорганизованность, целеполагание, достижение поставленной задачи и, конечно же, ответственность. Дистант невозможен без ответственного отношения к учебе в первую очередь со стороны детей. Они привыкли, что мама проверила, учитель проверил, на уроке можно промолчать, а сейчас не получится, - считает Юлия Зотова. – И, конечно, родителей. Они должны помочь ребенку включиться в этот процесс. Родитель должен понять, какое время ученик сидит за компьютером, как общается с учителем. Родитель понимает, что он должен проверить, на какой платформе ребенок занимается, где можно задать уточняющие вопросы учителю-предметнику – через классного руководителя или в личном сообщении.

КОМПЬЮТЕР В ПОМОЩЬ

В течение нескольких дней школы собирали данные – есть ли у семьи необходимая техническая база: компьютер или другой гаджет с выходом в интернет. В городах с этим в общем-то особых проблем нет, хотя вопросы у родителей возникли.

- У нас в семье один ноутбук, а детей двое. Как быть? Да и жена сейчас на удаленке, - растерялся один из родителей нашего класса. – Можно со смартфона как-то учиться?

С современного смартфона, уже поверьте журналисту, периодически работающему на удаленке, можно многое. И диктофонную записать переслать, и статью написанную, и даже сверстанную газету просмотреть перед отправкой номера в печать. Правда, для просмотра файлов DOC, Exell, PDF или презентации (PTT) на некоторые модели потребуется скачать дополнительный софт, но это не проблема. Приложения для работы с такими файлами бесплатны и есть в AppleStore и PlayMarket.

А что делать многодетным семьям, где три и больше учеников? Малоимущим родителям, ребенок которых ходит со стареньким мобильником и нет возможности купить не то, что компьютер – смартфон помощнее? В пресс-службе правительства Хабаровского края на вопрос «КП» - Хабаровск» ответили, что этот момент прорабатывают, в понедельник появится ясность.

В Дневнике появилось расписание на четвертую четверть, в нем даже физкультура естьФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

ПЕРВЫЙ ТЕСТ КОМОМ

В минувшую субботу, 4 апреля, наша школа тестировала процесс. В Дневнике.ру выложили небольшое задание, нужно было в течение 40 минут его письменно сделать и прислать учителю, прикрепив фото в сообщении. Дети справились, а вот Дневник – нет. Файл прикреплялся минут 5-10, заставив учеников и родителей нервничать. На какое-то время платформа вообще «легла». Классные руководители поспешили успокоить мам и пап: сегодня мы проверяем не сколько детей, сколько возможности Дневника.ру. В связи с этим небольшой совет – если предмет позволяет, лучше отправлять ответ в файле Word, он значительно легче фотографии.

- Встает вопрос контроля усвоения учебного материала – либо это будут тесты, либо сдача самостоятельных работ. Тут важна совместная работа родителя и учителя. Нужно выбрать время созвониться или как-то иначе пообщаться, проговорить, где у ребенка сложности, - продолжила Юлия Зотова. – Есть классный руководитель, поверьте, все учителя готовы подсказать, разрешить какие-либо сложности.

На предстоящий понедельник, 6 апреля, нашему классу уже начали выдавать задания. В Дневнике появилось расписание на четвертую четверть, в нем даже физкультура есть. Учитель химии презентацию урока выложила, физик написал, какие задачки надо разобрать. В общем, процесс пошел. Лично у меня остался только один вопрос: если все-таки требуется консультация учителя, как ее получить? Думаю, выясним.

Дорогие родители, некоторая растерянность сейчас – это нормально. Привычный уклад жизни изменился. Раньше мы с вами знали: завтра я разбужу ребенка в семь утра, позавтракаем, он пойдет в школу, а я на работу. Закончатся уроки, чадо отзвонится или напишет сообщение «Я дома», вы спокойно выдохните. Вечером проверите уроки, поможете, если надо, затем ужин, телевизор и сон. На следующий день все повторится.

А сейчас… А что сейчас? То же самое, только дома, и приятный бонус – не надо тратить время на дорогу.