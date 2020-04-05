Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на 6 апреля 2020: подтвердился новый случай заболевания

В Хабаровском крае у 11 человек официально подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом 5 апреля 2020 года сообщили в краевом минздраве. В ведомстве отметили, что все пациенты в удовлетворительном состоянии. Также с подозрением на COVID-19 на сегодняшний день 14 человек. Под наблюдением врачей остаются восемь человек, контактировавших с зараженными. Их поместили в изоляторы в Хабаровском крае. В Хабаровске таких пациентов нет.

По состоянию на конец дня 5 апреля 2020 года в Хабаровском крае зафиксировали один случай заболевания. Среди заболевших коронавирусной инфекцией четыре человека в возрасте от 18 до 45 лет, шесть человек в возрасте от 45 до 65 лет и один человек старше 65 лет. При этом больше половины пациентов, у которых диагностировали коронавирус, заразились контактным путем на территории края.

Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 30 апреля. В первую очередь, его действие распространяется на жителей старше 65 лет, и тех, кто по состоянию здоровья состоит на учете в диспансерах. Кроме того, в Хабаровском крае отменены все развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ночные клубы и введен запрет на культурно-массовые мероприятия.

Сегодня днем губернатором региона Сергеем Фургалом подписано распоряжение, корректирующее список предприятий, на которые не распространяется указ президента о санитарно-эпидемиологическом режиме в связи с коронавирусной инфекцией. К уже утвержденному списку в Хабаровском крае добавлены строительные организации, и организации, осуществляющее обеспечение строительных объектов необходимым сырьем и материалами.

Детские сады в Хабаровске на следующей неделе будут закрыты на карантин. В каждом районе города начнут работу дежурные группы. Школьники, готовятся к началу четвертой четверти, которая в Хабаровске будет дистанционной.