Рухнувшим в Хабаровске аварийным домом вплотную занялся губернатор

Сегодня в краевом правительстве прошло очередное аппаратное совещание под руководством губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В числе прочего собравшиеся обсудили и парадоксальную ситуацию с аварийным домом на улице Зои Космодемьянской, 22, в котором в пятницу 9 апреля 2020 года рухнули межэтажные перекрытия. По счастливой случайности, проистекшей во многом из бдительности самих жильцов, никто не погиб. Однако люди остались на улице без жилья и имущества. А среди 37 жильцов злополучного строения есть семьи с малолетними детьми и беременная женщина.

ДОКЛАДЫВАЕТ МИНИСТР

- В доме по адресу улица Зои Космодемьянской, 22 шестнадцать квартир, в которых проживали 37 человек, - отчитался краевой министр ЖКХ Дарий Тюрин. - Десять квартир находятся в собственности. Шесть в социальном найме. Управляющая компания в данном доме отсутствует. Дом дважды признавался аварийным и подлежащим реконструкции - в 2017 и 2018 годах. Такое решение принимала городская межведомственная комиссия хабаровского муниципалитета. Однако жильцы всякий раз оспаривали решение в суде, и он вставал на их сторону.

Аргументация жильцов была следующей. Дом 1953 года постройки следует признать аварийным и подлежащим сносу. А людям выдать новое жилье. По объективным или субъективным причинам эта позиция находила понимание только в суде. Городская администрация продолжала слать комиссии и настаивать на том, что дом еще можно реконструировать. А на время реконструкции горожанам предлагалось переселиться в так называемый «маневренный фонд» - общежитие, расположенное в районе 68-й школы. Прилива энтузиазма идея с переездом на другой конец города в не самый благополучный с точки зрения контингента дом ни у кого не вызвала. Результат, что называется, налицо.

Ознакомившись с проблемой, Сергей Фургал приступил к «разбору полетов». Вопросов у главы региона было три: почему не были расселены граждане, кто отвечает за расселение, какие меры были приняты на сегодняшний день? Вопросы были вполне конкретными. А вот с ответами оказалось туго.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Министр ЖКХ Хабаровского края был краток. Формулировка «аварийный, с возможностью реконструкции» не устроила жителей. А потому, все оставили как есть. До тех пор, пока перекрытия не рухнули, и второй этаж не перестал существовать.

- То есть комиссия города Хабаровска приходит и говорит: «Дом аварийный и подлежит реконструкции». Жители говорят: «Ничего подобного» и подают в суд. Суд отменяет решение комиссии и говорит: «Вы не правы, дом аварийный и подлежит расселению». В результате дом разрушается, а виноваты остаются жильцы, - возмутился губернатор.

- Люди были на приеме у мэра и от предложенного маневренного фонда отказались, - парировал Дарий Тюрин. - Люди требуют предоставления им жилых помещений.

Следующий вопрос главы региона заставил попотеть уже городскую администрацию, которую представляла на совещании вице-мэр Ирина Шапиро.

- А есть ли желающие на эту землю? - поинтересовался Сергей Фургал.

Выяснилось. Желающих нет. Коммерческого интереса барак на отшибе и земля под ним не представляют.

- Решение о признании жилья аварийным принимает специализированная комиссия на основе заключений экспертов, - рассказала Ирина Шапиро. - Если эксперты решают, что дом подлежит реконструкции, комиссия принимает это решение.

- Тогда почему его не реконструировали? - задал логичный вопрос губернатор. - Вы киваете на комиссию, вроде она виновата. А если бы погибли люди, тогда что?

Ответить на вопрос, поставленный в таком ключе, было нечего. А глава региона между тем продолжал форсировать события.

- Не выполняет город свои функции, - бушевал Фургал. - Не исполняются прямые обязательства. Три года комиссия и экспертная организация пинают людей. И дошли до того, что дом развалился. Пора уже завязывать с этими играми. Главный вопрос теперь, что делать с людьми? Есть ли конкретные предложения у администрации города?

С конкретными предложениями было туго. Опять в ход пошли аргументы про маневренный фонд. Позволю себе процитировать слова одного из жильцов дома, лично посетившего предложенные помещения.

- Я ездил туда, смотреть комнату в общежитии. Еще в прошлом году. Нам давно предлагают, но это ведь издевательство - то, что нам предлагают, - поделился впечатлениями с корреспондентом «КП» - Хабаровск» житель обрушившегося дома Руслан Рудиев. - Это самый натуральный клоповник на 68 школе, в котором живут совсем опустившиеся люди, бичи! Там в общий туалет на этаже только с противогазом можно войти, и то в обморок бахнешься. Стены там, может, и ровные, не падают, зато соседи все «кривые» с утра до ночи!

Можно предположить, что губернатор тоже знаком с качеством маневренного фонда, а потому аргументы Ирины Шапиро всерьез не принял.

«СТРОЙТЕ! ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СТРОИТЕ?»

Сегодня в Хабаровске на расселении находятся 232 аварийных дома. Однако, по утверждению вице-мэра, расселять людей некуда. Для жильцов закупаются квартиры на вторичном рынке жилья. Но городской бюджет не бездонный, а потому и количество купленных квартир значительно меньше необходимого. Может быть дешевле строить самим? Кстати, этим же вопросом задался и губернатор.

- Сколько жилья было построено городом в 2018 и 2019 году? - спросил глава региона.

Оказалось, нисколько, по крайней мере, ответа на поставленный вопрос Сергей Фургал не получил. Разумеется, отсутствие комментариев по существу позволило ему сделать неутешительный вывод - город своими обязанностями манкирует.

- Вы научились играть в пинг-понг. Перекладывать обязанности одних на других, - констатировал губернатор. - Вы не занимаетесь расселением аварийного жилья и не построили ни одного квадратного метра, хотя это входит в обязанности муниципалитета. Фактически, мы видим, что расселяется только тот фонд, землю под которым можно выгодно продать. Я вынужден буду принимать меры.

Подводя итог совещанию, губернатор дал задание министру ЖКХ Дарию Тюрину и хабаровскому муниципалитету в кратчайшие сроки решить вопрос с расселением жильцов дома по улице Зои Космодемьянской. По мнению главы региона, вина за случившееся ЧП полностью лежит на администрации города.