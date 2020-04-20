Жильцы рухнувшего дома в Хабаровске получат по сто тысяч рублей за утраченное имущество

Размер и порядок назначения компенсационных выплат жителям рухнувшего дома на улице Зои Космодемьянской, 22 обсудили члены рабочей группы, созданной накануне для решения проблемы расселения жильцов 17 апреля. Члены рабочий группы, а это представители комитета по управлению Краснофлотским районом, городского управления ЖКХ, управления жилищного фонда и приватизации жилья и ряда других структурных подразделений встретились в районном комитете с пострадавшими жильцами.

Встреча прошла в деловой обстановке. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимания.

Заседание прошло с участием жильцов ФОТО: пресс-служба администрации г. Хабаровска

СТО ТЫСЯЧ НА БРАТА

Компенсацию за утраченное имущество получать все жители аварийного дома, независимо от того, были ли они зарегистрированы по месту проживания. Тем кто не был прописан на занимаемой жилплощади, а таких трое, придется узаконить свое право в суде.

- Тем, кто был прописан денежные средства поступят сразу же, - отметил заместитель председателя комитета по управлению Краснофлотским районом Михаил Ташматов. – Тем, кто жил без прописки нужно будет доказать факт проживания в судебном порядке.

ЖИЛЬЕ - НАЙДЕМ

Гораздо больше, чем утраченные домашние вещи жильцов бывшего дома на улице Зои Космодемьянской волнует вопрос о получении крыши над головой. И здесь тоже наметилась некоторая конкретика.

- В настоящее время межведомственная комиссия в состав которой входят представители городской администрации, краевого правительства, МЧС и других служб проводит обследование дома, - рассказала начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина. - Уже к концу апреля и выдаст заключение о том, что дом - аварийный, подлежащий расселению и сносу. Согласно законодательству, хабаровчане должны получить столько же «квадратов» на новом месте жительства, сколько занимали на прежнем. Учитывая, что жилые помещения в разрушившемся доме имели площадь от 30 до 40 квадратных метров, в перспективе их ждет переезд в однокомнатные квартиры. Отметим, что ранее – в 2017 и 2018 годах - дом дважды признавался аварийным, но подлежащим реконструкции. Жильцы, несогласные с такой формулировкой, обжаловали ее в суде, который становился на сторону граждан и отменял решение межведомственной комиссии, таким образом, на момент ЧС дом №22 по улице Зои Космодемьянской официально аварийным не считался.

В доме рухнули межэтажные перекрытияФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Надо отметить, что позиция администрации города в этом вопросе остается непоколебимой. Дом аварийным признавать без решения межведомственной комиссии никто не спешит. Этой же позиции придерживалась вице-мэр Ирина Шапиро, докладывая губернатору Сергею Фургалу о ЧП. Тогда губернатор в крайне резких выражениях раскритиковал работу городского муниципалитета в части расселения ветхого фонда.

Напомним, что вечером 9 апреля жильцам пришлось оперативно покинуть свои квартиры в доме №22 по улице Зои Космодемьянской из-за того, что здание начало рушиться. На место происшествия прибыли специалисты администрации города Хабаровска и спасатели. К полуночи все 33 человека были эвакуированы. Как сообщалось ранее, еще в день происшествия абсолютно всем – и собственникам жилых помещений, и тем, кто занимал аварийные квартиры по социальному найму, было предложено заселиться в помещения городского маневренного фонда. Обосноваться в нем согласился только один из жильцов. Остальные устроились у родных и близких, либо сняли квартиры. Дом № 22 по улице Зои Космодемьянской 1953 года постройки. В нем располагаются 16 жилых помещений, 10 из которых принадлежат собственникам, а 6 - в социальном найме.