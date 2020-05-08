2020-05-08T10:53:26+03:00
Общество

В минобре Хабаровского края рассказали, когда закончится учебный год у школьников

Дольше всех будут учиться дети выпускных классов - 9 и 11, однако последнее слово - за руководством школ
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Выпускникам этого года довелось заканчивать учебу в сложной, в первую очередь эмоционально, обстановкеВыпускникам этого года довелось заканчивать учебу в сложной, в первую очередь эмоционально, обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Период самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 31 мая, однако уже с 12 мая ожидаются значительные послабления. Главный санитарный врач края не возражает, например, против открытия парков и рекреационных зон. Однако многое зависит от нашего с вами поведения и, как следствие, - эпидемиологической обстановки.

Один из самых животрепещущих вопросов, помимо «Когда откроют детсады?», - как будут учиться школьники среднего и старшего звена. Дистанционное обучение вымотало и родителей, и учителей, и детей, пора или совсем с ним завязывать, или возвращаться в классы. Но последний вариант зависит от эпидемической обстановки. Известно, что дети переносят инфекцию достаточно легко и, по большей части, бессимптомно. Риск того, что ребенок станет носителем и невольным распространителем болезни - слишком велик. Поэтому на открытие школ в формате очного обучения мало кто решится.

- Решение о сроках начала каникул принимает каждая школа по согласованию со своим учредителем - муниципалитетом. Учебный год для школьников 4-7 классов школы планируют завершить в разные сроки, начиная с 22 мая до 29 мая. Учащиеся 9, 11 классов, то есть выпускных, будут заканчивать учебный год в период с 30 мая по 6 июня. Учащиеся 8, 10 классов закончат год с 23 по 30 мая, - сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Напомним, что в Хабаровском крае с 1 мая ушли на каникулы ученики 1-3 классов Вяземского и Ванинского районов, а также учащихся 4-7 классов пяти территорий: города Хабаровска, Нанайского, Охотского (частично), имени Полины Осипенко (частично) и Тугуро-Чумиканского (частично) районов. Обучаться в дистанционном формате продолжают школьники 1 -11 классов Амурского, Верхнебуреинского районов и города Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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