Издевкой назвали врачи хабаровской скорой помощи бухгалтерские расчеты выплат за риск заразиться коронавирусом

С 16 мая руководству хабаровской станции «скорой помощи» пришлось проводить разъяснительные беседы на собраниях в заподозривших несправедливость трудовых коллективах. Корреспондент «КП» присутствовал на одной из таких собраний, проведенных с персоналом. В распечатках местной бухгалтерии за прошедший месяц для работников городской неотложки в графе «стимулирующие выплаты КОВИД-19» фигурировали суммы в районе от полутора до шести тысяч рублей. Это гораздо ниже тех, что анонсировали федеральные СМИ. Причем эту «фронтовую надбавку» за бой с невидимым врагом начислили далеко не всем, кто в апреле вез в «скорой» пациентов с пометкой к диагнозу: «подозрение на коронавирусную инфекцию».

ДАДИМ, НО ПОТОМ?

- Тем, кому заплатили хоть сколько-то по ковидным больным за апрель, это все будет дополнено и перерасчитано на следующей неделе. Сумма будет достаточно серьезная. Но получат только те, кто работал с пациентами, у которых подтвержден диагноз коронавирус по федеральному реестру. Он сверяется с нашими данными по итогам месяца. Если фамилия больного стыкуется с перевезенным на скорой, автоматически идет учет. Если ни один ваш пациент в реестре не значится, тогда все, выплата не положена. Сотрудники, кто перевозил только тех, у кого диагноз потом не подтвердился, ну что ж, тут уж ничего не поделаешь, - объяснил во время собрания на территории Кировской районной станции скорой помощи» 16 мая Андрей Духовный, заместитель по лечебной части главного врача Станции «скорой помощи» г. Хабаровска.

- У нас на станции фельдшер возила заболевших, до двух ставок несколько часов не доработала, и ей ноль оплаты, - озвучил один из сотрудников подстанции. – Бригада: фельдшер и медсестра возили заболевших, кружочком в рапорте отмечены были, на больничный отправлены по контакту были а им тоже ни копейки не заплатили.

Согласно расчетному листу надбавка "за вредность" меньше полутора тысячФото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Я возил больных, подтвержденных, так называемым сантранспортом (то есть этот вызов заведомо принимает ответственное лицо - старший врач), а выплат нет, 0, и расчётке пусто,- рассказал водитель скорой помощи Кировской подстанции.

Наиболее болезненно восприняли ситуацию в двух районных подстанциях краевой столицы, Кировской и Краснофлотской. И в одной, и во второй среди персонала в апреле были обнаружены заболевшие короновирусом работники. Но с точки зрения хабаровских юристов за общение с больными коллегами «фронтовые» доплаты не полагаются, ведь медики не были пациентами для всех, с кем общались в служебных помещениях.

- А то, что мы были в контакте со своими коллегами, зараженными короновирусом сотрудниками нашей подстанции, это не считается? – спросил во время собрания трудового коллектива один из сотрудников.

- Нет, это не считается. Пока что так. Вы могли бы быть в подобном контакте и на улице, где угодно, то есть за это не платят. Я, так же как и вы, работал на вызовах, ходил в ОЗК. И с заболевшим врачом здесь общался. Если вы думаете, что я не хочу получать денег, вы глубоко заблуждаетесь. Но принято такое решение: Все, кто работал в апреле с ковидными пациентами, получат все выплаты в полном объеме, как сказал президент. Думаю, что в течение следующей недели, до пятницы. Все прочие, более сложные вопросы пока что прорабатываются. Как они будут решены, я не знаю. А если бы знал точно что все, у кого не было ковидных пациентов не получат никаких выплат, я бы так и сказал. Но это не определено пока, вопрос еще прорабатывается. Что касается так называемых выплат за риски, то до губернатора это все доведено, он проблему понял, вник, будет обращаться в правительство РФ за разъяснением, что входит в это понятие «лица группы риска». Даже если не будет решено на уровне правительства, губернатору придется урегулировать на уровне своего постановления. Так что перспектива в этом вопросе просматривается, - объяснил во время собрания Андрей Духовный.

Медики собрались чтобы прояснить ситуациюФото: Михаил СЕРГЕЕВ

ТАК НЕ СЧИТАЕТСЯ, СЧИТАЕТСЯ НЕ ТАК

В Кировском районе Хабаровска врачам и фельдшерам объяснили, что в других регионах выплаты, предусмотренные правительственными распоряжениями о компенсациях работникам неотложки рассчитывали по минутам, по секундам взаимодействия с инфицированными. По всей стране не было единообразного понимания, как исполнять правительственные распоряжения. Судя по рассчеткам, которые увидел корреспондент «КП», местные бухгалтеры действовали по той же схеме. Вместо предложенных президентом сумм в 25 – 30 тысяч, доплаты «за COVID-19» редко превышают пять тысяч. Впрочем, 15 мая президент России предельно внятно разъяснил во время телеконференции, что никому из медработников конкретно указанные суммы в минуты и часы пересчитывать не надо. У экономистов минздрава нашлось оправдание своей прижимистости.

- Вы поймите, что это бюджетные деньги. Их нужно выдать по строго предусмотренным требованиям. Если бы внятно было прописано, нам тут с вами нечего было и обсуждать. А что в одном, что в другом постановлении правительства указаны: Выплаты за работу с больными новой коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска заражения. Вся проблема именно во второй формулировке, нет у юристов понимания, что это за группа риска. Вот завтра контролер, который придет смотреть правильность расходования этих денег, рассудит, что на СМП деньги израсходованы не на тех, кому положено. По своему восприятию. Но этот вопрос будет решен. В мае месяце мы сделаем все, чтобы все получили максимум. По апрелю месяцу вопрос прорабатывается. А в мае такой ситуации уже не будет, каждая бригада за месяц хоть одного реально инфицированного ковидом перевезет. Так что в мае эти выплаты будут наверняка начислены всем работающим сотрудникам. По всем трем постановлениям – уточнил собравшимся Андрей Духовный.

Между тем, накануне министр краевого здравоохранения Александр Витько накануне успел доложить, что все положенные выплаты медики получили.