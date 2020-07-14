Мэр Хабаровска заявил о двойной вине организаторов митингов в поддержку Сергея Фургала

После ряда митингов, которые накануне прокатились по Хабаровску в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, к населению обратился мэр Сергей Кравчук. Градоначальник отметил, что люди вышли на улицы из лучших побуждений. Да и само задержание и последующий арест губернатора - это событие, безусловно, неординарное.

- Для меня это тоже было неожиданностью, и мне вполне понятно эмоциональное состояние хабаровчан, участвовавших в митингах. Однако на организаторах уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности, - говорится в обращении Сергея Кравчука.

В Хабаровске продолжаются митингиФото: Борис КОКУРИН

Градоначальник поблагодарил хабаровчан, воздержавшихся от митингов и шествий, и представителей силовых структур за их корректное и ответственное отношение к тем, кто все-таки вышел на улицы. К слову, в речи мэра также прозвучала несколько неожиданная мысль - он признателен горожанам, которые, участвуя в митингах, не поддались на многочисленные провокации и вели себя достойно и сдержанно - как подобает добропорядочным законопослушным гражданам.

Митингующие приходят к зданию регионального правительстваФото: Борис КОКУРИН

Также в обращении к населению мэр Хабаровска рассказал, что для него арест Сергея Ивановича был неожиданностью. Он также выразил надежду, что суд вынесет обоснованный и справедливый вердикт. Как отметил сам Сергей Кравчук, взаимоотношения с губернатором у него всегда были деловыми и уважительными, несмотря на разногласия с членами его команды, случавшимися в ходе работы. Однако с главой региона они могли найти компромисс.

- Призываю вас к спокойствию и ответственности. Уверен, что вместе с вами, уважаемые хабаровчане, преодолеем все трудности, - такими словами заканчивается обращение мэра к горожанам.

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