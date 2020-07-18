«Хабаровского маньяка» проверят на вменяемость в Москве

Хабаровске продолжается расследование уголовного дела «маньяка из Южного», который в период с декабря 2019 по февраль 2020 года совершил серию вооруженных нападений на жителей Южного микрорайона краевой столицы. Жертвами мужчины стали тогда четыре человека, мужчина и три женщины. В одном случае дело закончилось летальным исходом. Впрочем, не исключено, что количество жертв нападения в обвинительном заключении будет больше, ведь сначала ему инкриминировали всего два покушения.

«В НАШЕМ РАЙОНЕ ОРУДУЕТ МАНЬЯК!»

Шокирующие вести пронеслись в вездесущих соцсетях в начале февраля 2020 года. В Южном микрорайоне краевой столицы завелся самый настоящий маньяк, который охотится с ножом на припозднившихся горожанок. Говорили о пяти или шести случаях, с экранов гаджетов лились реки крови, на распространяемых с быстротой пожара видеороликах перепуганные женщины вещали о пережитом. Полицию традиционно обвиняли в бездействии, СМИ – в замалчивании ситуации, городские власти, в том, что они вообще есть. Словом, досталось всем.

В самый разгар истерии пришла новость – маньяка задержали у него дома. Сопротивления он не оказывал, орудия преступления сдал оперативникам, о себе рассказывает охотно, мотивов не скрывает.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органовФото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

- В совершении преступления подозревается 43-летний житель Индустриального района, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Злоумышленник занимается частными грузоперевозками. В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли ножи, которые он, возможно, использовал для нападений, одежду и обувь. Изъятые вещи и предметы направлены на исследование.

ХОТЕЛ СОЗДАТЬ РЕЗОНАНС

Задержанный проживал вместе со своей матерью и ее гражданским мужем в двухкомнатной квартире в районе остановки «Стройка». Оттуда напрямик через промерзшие зимой буераки совсем недалеко до Южного микрорайона, куда мужчина и выходил вечерами на свою криминальную охоту. Жертвы не грабил, бил наверняка, старался причинить как можно более обширные повреждения, но… не убивать. А по утрам, приезжая на базу на своем грузовике, слушал свежие сплетни о своих похождениях, и внутренне радовался – цель близка.

- Задержан за нанесение тяжких телесных повреждений, - рассказал он следователям на допросе. - Преступления совершал из-за девушки, я хотел вернуть ее таким образом назад, резонанс сделать.

Мужчина жил с матерью и ее гражданским мужем в двухэтажной сталинке в районе СтройкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Резонанс действительно получился знатным. Но вот почему любимая женщина, прослышав о маньяке, должна была к нему вернуться, задержанный объяснить не смог. Этот же вопрос возник и у следователей. А следом пришел и другой, а насколько вменяем человек, с такой мотивацией?

- В целях экспертного изучения состояния психического здоровья мужчины следствием назначено проведение стационарного психолого-психиатрического исследования в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Москве, - рассказали в пресс-службе СУСК Росси по Хабаровскому краю.

Если подозреваемого признают вменяемым, ему может грозить до пятнадцати лет тюрьмы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и непредумышленное убийство.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

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