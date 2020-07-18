2020-07-18T08:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Известный хабаровский спортсмен-экстримал Алексей Пыхов борется с коронавирусом дома

По словам банджи-джампера подхватить опасную инфекцию можно где угодно
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Известный хабаровский спортсмен-экстримал Алексей Пыхов борется с коронавирусом домаИзвестный хабаровский спортсмен-экстримал Алексей Пыхов борется с коронавирусом домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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СВАЛИЛСЯ ЗА ДЕНЬ

Коронавирус продолжает выводить из строя дальневосточников, и Хабаровский край - не исключение. Кроме пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой, заболевают и сторонники активного образа жизни, в том числе спортсмены. В частности, не избежал заражением COVID-19 известный далеко за пределами региона бейсджампер Алексей Пыхов. Резкое ухудшение самочувствия он почувствовал в начале июля.

- Накрыло меня сразу и жестко. Не мог пошевелиться и спал 20 часов. Еще сутки думал, что все обойдется, и купил себе препарат для повышения иммунитета - аскорбинку. Головная боль отступила, но пришла температура. Пятого июля вызвал на дом «скорую», меня увезли в частную клинику. Два часа ждал приема, так как поток людей большой, - поделился своими ощущениями на странице в социальной сети Алексей.

ОПАСНО ВЕЗДЕ

У Алексея Пыхова оказалась двухсторонняя пневмония с поражением до 20 процентов легких. Привыкший к постоянному риску банджи-джампер отказался от госпитализации и решил лечиться в домашних условиях. Купил рекомендованные специалистами лекарства (на общую сумму 1300 рублей) и ушел в самоизоляцию. По телефону он поделился своими наблюдениями с корреспондентом «КП»- Хабаровск».

- Коронавирус может зацепить в любом месте - в общественном транспорте, на улице, в подъезде. Поэтому всем нужно использовать индивидуальные средства защиты, выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, - подчеркнул спортсмен. - Нельзя быть стопроценто уверенным в том, что тебя не «зацепит» инфекция.

ВСЯ ЖИЗНЬ - ВПЕРЕДИ

В настоящее время Алексей Пыхов продолжает находиться на самоизоляции. Душа опытного банджи-джампрера стремится к полетам наяву, но пока это невыполнимо...

- Каждый день меня долбят сообщениями - хотят прыгать, но увы... Отмен крупных мероприятий пока нет, а мелких сорвалось уже немало. Также возникли проблемы с подготовкой одного знакомого парашютиста. Я не могу ему пока помочь, потому что болею. Надеюсь скоро вернуться к активной деятельности, возобновить регулярные выступления, - поделился своими планами наш земляк.

Редакция «КП» - Хабаровск» желает Алексею скорейшего выздоровления. Надеемся и в дальнейшем освещать его спортивные успехи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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