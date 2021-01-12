В хабаровском клубе не без оснований опасались начала выездной серии в наступившем 2021 году. По мнению специалистов по русскому хоккею, команды, претендующие на вход в «великолепную восьмерку» во второй половине регулярного чемпионата, будут биться до последнего, стараясь заработать очки для выхода в плей-офф.Первый тайм в Димитровограде, где пришлось играть ульяновской «Волге» и хабаровскому «СКА-Нефтянику», казалось, эти опасения подтвердил. Это и неудивительно: непривычные условия - открытый лед, мороз и другой часовой пояс - заставили хабаровчан поначалу действовать очень осторожно.Несмотря на это, к огромной радости 700 болельщиков «Волги», первыми в счете повели ульяновцы. Уже на пятой минуте мяч влетел в ворота Дениса Рысева, заставив СКА прибавить обороты. Ответная атака армейцев хоть и не завершилась взятием ворот, но зато гости получили право на угловой. Подавал Туомас Мяяття, бил Юрий Шардаков, который в итоге на восьмой минуте сравнял счет.Затем отличился Павел Рязанцев, который на девятой минуте вывел свою команду вперед. Хоккеисты «Волги» не сдались и в свою очередь, получив право на угловой, реализовали стандарт, забив обладателям Суперкубка второй мяч. На перерыв команды отправились с ничейным результатом, что вселяло в болельщиков ульяновского клуба некоторый оптимизм - на льду команды смотрелись равно.Все изменилось во втором игровом отрезке. На 58 минуте опять же с углового забивает Артем Бондаренко, на 66-й защитники «Волги» грубо срывают перспективную атаку СКА и зарабатывают пенальти в свои ворота, которое уверенно забивает Рязанцев, делая дубль.На 74-й минуте отличается финский легионер «красно-черных», на 85-й минуте забивает Дмитрий Сидоров, и уже под занавес матча Павел Рязанцев оформляет хет-трик. Пять безответных мячей во втором тайме показали сомневающимся, кто тут чемпион. Итог: победа «СКА-Нефтяника» в первом выездном матче года со счетом 7:2.- Главным соперником для нас стали внешние факторы, - отметил на послематчевой пресс-конференции Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - Но ребята молодцы, что вовремя перестроились во втором тайме и упростили игру до максимума, что нам и принесло результат.Следующим соперником хабаровской команды станет казанский «Ак Барс-Динамо» - клуб, из которого в «СКА-Нефтяник» перешел Ильяс Хандаев и еще трое игроков. Матч состоится уже в этот четверг 14 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)