Взрыв небесного тела в небе над Камчаткой, по словам ученых, редкое явление. Напомним, что утром, 11 января, болид вошел в атмосферу Земли и через некоторое время взорвался западнее столицы полуострова. Очевидцами события стали сотни людей, которых по праву можно назвать счастливчиками. Некоторым удалось снять падение небесного тела на видео, теперь эти кадры являются ценным научным материалом.Именно после того, как видео падения болида стало распространяться по социальным сетям, специалисты взялись за его изучение. Полученные с инфразвуковой станции в поселке Начики данные пролили свет на произошедшее.«Пришельцем» оказался болид диаметром около десяти метров. Небесное тело 55 секунд находилось в плотных слоях атмосферы, а затем разрушилось. Именно поэтому «гостя» стоит называть не метеоритом, а метеороидом (болид, который не долетает до земли). Энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.- Наши коллеги сообщили, что взрыв метеороида над Камчаткой - редкое явление. Оказалось, что вошедший в атмосферу земли болид относится к числу крупных, которые падают не часто. Камчатке повезло, - рассказал «КП» Данила Чебров, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».В течение нескольких дней специалисты надеются получить еще одну запись сигнала движения метеороида с другой станции. Тогда ученые смогут более точно определить место взрыва болида. Специалисты не исключают, что мелкие остатки небесного тела могли достигнуть земли, но вероятность найти их крайне мала - частички метеороида вполне могли упасть в море.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:«Это туристы с Марса»: метеороид взорвался в небе над КамчаткойПадение небесного тела смогли зафиксировать очевидцы и поделиться кадрами в социальных сетях (подробнее)Видео взрыва метеороида над Камчаткой сняли очевидцыВ сети появилось видео взрыва метеороида над Камчаткой 11 января 2020 года (подробнее)