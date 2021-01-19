После довольно непродолжительных новогодних каникул армейцы из Хабаровска отправились в Турцию, для того чтобы подготовиться к продолжению сезона, а главное, к кубковому матчу с ЦСКА, который состоится в двадцатых числах февраля.На этом фоне весьма обидной выглядит потеря Рамазана Гаджимурадова, который продолжит карьеру в ФК «Урал», играющем в Премьер-Лиге отечественного футбола. Остается надеяться, что на сумму, вырученную за трансфер перед встречей с одноклубниками, хабаровская команда сумеет серьезно укрепить свой состав не менее перспективными игроками.Как уже сообщалось ранее, в рамках сборов армейцы проведут несколько товарищеских матчей, и первый из них с «Краснодаром-М» - молодежной командой «быков». Матч состоится в Анталье уже 20 января в 16 часов по московскому времени. Ссылка на канал, где краснодарцы организуют трансляцию.- «Краснодар-М» подошел к зимней паузе в качестве лидера группы А молодежного первенства России по футболу, одержав 10 побед, имея на счету две ничьи и получив всего два поражения, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».В клубе также сообщили, что помимо завтрашней встречи армейцы проведут еще две игры: 28 января с клубом сербской Суперлиги - ФК «Напредак» и 31 января с соседями по турнирной таблице ФНЛ - нижнекамским «Нефтехимиком». Еще три контрольных матча запланированы в феврале.Напомним, что «СКА-Хабаровск» завершил сезон на седьмом месте турнирной таблицы первенства ФНЛ. За первую часть сезона армейцы набрали 40 очков, сыграв 26 игр. Столько же имеют еще два клуба лиги: «Нефтехимик» и «Балтика». От четверки лидеров хабаровчан отделяют 13 очков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- И все-таки он ушел: Рамазан Гаджимурадов покидает «СКА-Хабаровск», чтобы играть в «Премьер-Лиге». Хабаровский клуб становится стартовой площадкой для молодых, перспективных футболистов (подробнее)- У «СКА-Хабаровска» новый тренер - Дмитрий Воецкий. Специалист уже присоединился к команде в Турции (подробнее)- «СКА-Хабаровск» вышел из отпуска и начал готовиться к продолжению сезона. Сборы футболистов из Хабаровска пройдут в Турции (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)