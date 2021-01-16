Новость о том, что один из лидеров хабаровской команды – вингер Рамазан Гаджимурадов может покинуть «СКА-Хабаровск» появилась в информационном пространстве не так давно, но заставила изрядно понервничать местных болельщиков. Если это так, то это уже вторая после ухода Владислава Камилова серьезная потеря армейцев за короткое время.Неудивительно, молодой футболист из Дагестана, пришедший в СКА 25 июля 2019 года. За это время он набрался опыта и стал одним из самых ярких игроков в команде. Достаточно вспомнить что именно ему принадлежит лучший гол прошлого сезона, и именно Гаджимурадов признавался лучшим игроком сезона 2019 – 2020 годов.Многие помнят его мяч, забитый в ворота казанского «Рубина» в кубковом матче за выход в 1/8 финала Кубка России. Именно благодаря этому году хабаровчанам удалось выбить этого серьезного соперника из кубковой гонки. Кстати, помнят этом мяч и в самом «Рубине». Казанская команда всерьез рассматривала перспективы приманить к себе молодого полузащитника. Но проворнее оказался «Урал» - именно там продолжит карьеру Рамазан.- Рамазан ярко заявил о себе в прошлом сезоне, когда был так называемым «лимитчиком», - сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - В нынешнем он выступает ещё более результативно, чем обратил на себя внимание ряда команд РПЛ. «Урал» проявил к полузащитнику предметный интерес и сделал нашему клубу достойное предложение по его трансферу.Ранее в премьер-лигу ушел и еще один заметный футболист «красно-синих» - Владислав Камилов. Клуб отпустил футболиста в «Уфу» не став препятствовать его карьере. Вообще хабаровский СКА становиться клубом – стартовой площадкой для молодых дарований, ждущих повода перейти из ФНЛ на уровень выше.- Практика показывает, что летом 2019 года мы правильно перестроились, изменив стратегию построения нашей команды на поиск и подготовку молодых талантов. В первую очередь для себя, ведь конечная цель прежняя – создать в Хабаровске коллектив, который не затеряется в компании сильнейших клубов страны, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - При таком подходе интерес больших клубов к нашим лидерам неизбежен. Я понимаю беспокойство болельщиков, ведь на повышение уходят одни из лучших. Но «СКА-Хабаровск» за это получает очень хорошие деньги для развития новых молодых талантов.Остается дождаться кто же сможет заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Гаджмурадова. Уже в феврале «СКА-Хабаровску» предстоит доказывать свою состоятельность в кубковом мачте за выход в четвертьфинал с грозным ЦСКА. И к двадцатым числам следующего месяца команда должна быть готова принять вызов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- У «СКА-Хабаровска» новый тренер - Дмитрий Воецкий. Специалист уже присоединился к команде в Турции (подробнее)- «СКА-Хабаровск» вышел из отпуска и начал готовиться к продолжению сезона. Сборы футболистов из Хабаровска пройдут в Турции (подробнее)- Хотели в Сочи, а поедут в Турцию: в «СКА-Хабаровске» рассказали, как проведут зимние сборы. Подготовка к весенней части первенства пройдет в два этапа (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)