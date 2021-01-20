После не очень приятного поражения в Нур-Султане, где «тигры» хоть и дрались до последнего все же уступили «барсам», «Амур» совершил перелет в Мытищи, где встретился с номинальным хозяином местной арены – китайским клубом «Куньлунь РС».Так же, как и с казахстанской командой это уже четвертая схватка в этом сезоне, но предыдущие три хабаровская команда выиграла. Понятно, что «драконы» от такой статистики не в восторге и жаждали реванша. Тем более что в предыдущем матче чемпионата они прервали наконец серию неудач обыграв «Сибирь».Первый период начался с разведки, команды прощупывали друг друга, а потом «Амур» бросился в атаку, захватив инициативу на площадке. К сожалению, все эти действия голов гостям не принесли, а вот хозяева смогли забить, играя в большинстве.Равновесие восстановилось только на 33 минуте матча. На этот раз отличился защитник Михал Йордан, добивший шайбу в ворота после броска Александра Горшкова. Конец второго периода и «Амур» и «Куньлунь» доигрывали в меньшинстве. Войтех Мозик получил две минуты за задержку соперника, а вот Денис Голубев схлопотал штраф за симуляцию.Все бы ничего, но на последней минуте периода удаление за подножку получает Александр Полунин. Третий игровой отрезок «Амуру» пришлось начинать в меньшинстве – втроем. И хозяева льда своего не упустили. Денис Голубев уже вышел на площадку, но Александр Полунин еще оставался на скамейке штрафников. За две секунды до его появления на льду большинство реализует Джейсон Фрэм.Снова хабаровской команде приходится догонять. Чемпионат близится к финишу – очки нужны как воздух, так что тут не до сантиментов. Вновь отыграться хоккеисты «Амура» смогли за 9 минут до конца матча. Гол был записан на Александра Горшкова, хотя здорово поработало все звено. Тренерский штаб «Куньлуня» конечно запросил видеоповтор, но судьи посчитали гол «хорошим».В вот на исходе третьего периода гости получают неожиданный подарок – на 60 минуте во время того, как прозвучала сирена, 2 минуты за удар коленом получает Итан Уэрек. Хоккеисту пришлось применить свое «кунгфу», для того чтобы сорвать очень перспективную атаку «Амура». Овертайм хабаровчане будут начинать в большинстве.Другое дело что это преимущество «Амуру» реализовать не удалось – «драконы» бились как тигры и сумели отстоять свои ворота играя три на четыре. Но стоило только им выдохнуть после выхода на лед штрафника, как Денис Голубев наносит «смертельный удар» мощным броском отправляя шайбу в ворота – гол! «Амур» побеждает со счетом 3:2.Хабаровская команда остается в Москве чтобы провести заключительный выездной матч в этом месяце. К сожалению, соперником «Амура» будет ЦСКА. Игра состоится 21 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Камбэк не случился: хабаровский «Амур» проиграл «Барысу» со счетом 2:3. Проигрывая две шайбы, хабаровская команда смогла сравнять счет, но пропустила еще один гол (подробнее)- Жалко, что не «сухарь», зато весело: матч-реванш «Амура» и «Куньлуня РС» завершился со счетом 3:1 в пользу хабаровчан. Только благодаря пятиминутному штрафу гостям удалось забить одну шайбу (подробнее)- Валидола много не бывает: «Амур» в Хабаровске все-таки обыграл «Куньлунь РС» со счетом 5:4. В третьем периоде хабаровская команда пропустила три шайбы, едва не упустив победу (подробнее)ИНТЕРЕСНОЕ:- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на январь 2021 года. В этом месяце «Амур» проведет всего три матча на выезде (подробнее)