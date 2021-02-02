Раскаялся и оплатил ущерб: водителю маршрутки грозит штраф за отобранную у девочки шапку в Хабаровске

Водителя маршрутки задержали, уголовное дело возбудили по довольно жесткой статье Фото: Татьяна Коркина

Конфликт между 14-летним ребенком и 38-летним водителем маршрутки, кажется, исчерпан. Напомним, что 12 января девочка ехала в автобусе. Уже возле своей остановки ребенок обнаружил, что денег на оплату проезда не хватает. Школьница подошла к водителю, но тот только вышел из себя и публично унизил девочку.

ПРОЕЗД ПРЕТКНОВЕНИЯ

Оля (имя изменено - прим. ред.) собиралась навестить тетю. Идти было недалеко, но на улице сильно похолодало, поэтому девочка решила проехать на маршрутке. Подъезжая к своей остановке, школьница запустила руки в карманы куртки и обомлела: деньга на проезд остались дома. Оля подошла к водителю в надежде на понимание.

Девочка отдала шоферу все, что смогла найти, но этого не хватило. Вместо понимания ребенок услышал крики возмущенного шофера и оскорбления. В уплату не такой уж и великой суммы - всего 30 рублей - разъяренный водитель сорвал вязаную шапку с головы школьницы и выгнал из маршрутки. Все это происходило на глазах пассажиров, которые молча наблюдали за конфликтом и не осмелились вступиться за беззащитного ребенка.

Оскорбленной Оле в -14 градусов пришлось идти до тети без шапки, а ведь детскому организму не нужно много, чтобы заболеть. О произошедшем узнала мама девочки и написала заявление на беспринципного водителя. Вдобавок возмущенная женщина рассказала об инциденте в социальных сетях, где получила двойственную реакцию. Одни поддерживали ребенка, вторые не понимали, как в уже сознательном возрасте можно забыть деньги на проезд.

ГДЕ ШАПКА, ПРИЗНАВАЙСЯ?

Тем не менее широко обсуждаемую публикацию заметили следователи и взялись за дело. Водителя маршрутки задержали, уголовное дело возбудили по довольно жесткой статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Мужчина во всем признался, раскаялся и полностью погасил причиненный ребенку материальный и моральный вред. Дело переквалифицировали на «Самоуправство, совершенное с применением насилия».

- С учетом данных обстоятельств и заявления обвиняемого, с согласия представителя несовершеннолетней, в соответствии с требованиями закона материалы уголовного дела с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о его прекращении и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлены в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Размер штрафа назначит суд.