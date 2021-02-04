Простоял всего два часа: ажиотаж на заправках Хабаровска постепенно утихает

Очереди за заправках стали меньше Фото: Петр МОЛОТОВ

По состоянию на утро 4 февраля, небывалый ажиотаж на заправках Хабаровска постепенно пошел на спад – сказывают экстренные меры по доставке топлива Росрезерва в регион. Теперь вместо 4-5 часов автомобилисты стоят в очереди всего 1-2 часа.

Основной поставщик топлива, как и прежде – заправки компании «Роснефть». На автоматической АЗС по пер. Трубный выстроилась очередь из 20 автомобилей. Здесь у многих возникли сложности при заправке – например, не принимаются к оплате банковские карты.

- Пробовал заплатить картой, платеж не прошел, на экране терминала появилась надпись «Все операторы заняты». Пришлось расплачиваться наличными, - рассказал один из автомобилистов.

В чатах и соцсетях хабаровские водители продолжают обсуждать ситуацию с топливом в городе.

- Один парень в Инстраграме выложил лайфхак – пустая заправка и его машина, в которую он залил полный бак. Пишет, что заправляется ночью, и очередей нет. Однако вчера я пытался заправиться ночью, и таких как я набралось с десяток. Видимо решили массово воспользоваться этим советом, - делится своими наблюдениями хабаровчанин Олег.

Очереди за заправках стали меньше Фото: Петр МОЛОТОВ

- Я работаю водителем такси, заправляюсь каждый день. У нас есть внутренний чат, где мы делимся самыми свободными заправками. Но все равно приходится стоять в очередях по нескольку часов. Благо, что некоторые коллеги заранее занимают место в очереди, можно подъехать и «под шумок» залить себе бензина в канистру. Иначе гнева от остальных водителей не избежать, - поделился хабаровский таксист Азизилло.

Многие автомобилисты отмечают, что до сих пор на многих заправках отсутствует 95 и 98 бензин, остался только 92. Некоторые пишут, что 92 бензин стал хуже по качеству. Появились также объявления по продаже бензина с доставкой. Стоимость 20 литров – от 1300 до 1700 рублей.

Напомним, что несколько дней назад в Хабаровске, из-за закрытия на модернизацию нефтеперерабатывающего завода, на заправках города и края резко закончился бензин. На грани паники находились автолюбители региона, так как очереди на заправки растягивались на многие метры. 3 февраля в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона.