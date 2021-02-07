Президент посмертно наградил Орденами Мужества летчиков, погибших в нельканской авиакатастрофе

Такую картину увидели техники аэродрома: разорванный металл, тела погибших и плачущая, но живая, девочка. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

Шестого февраля президент России подписал указ о награждении Орденом Мужества пилотов пассажирского самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Александра Зуева и Игоря Шумакова. Обоих – посмертно. Летчики погибли в авиакатастрофе под Нельканом 15 ноября 2017 года.

Очевидцы говорили, что машина внезапно сделала резкий рывок в воздухе и рухнула в небольшой лесок перед аэродромом. Когда спасатели и аэродромные техники добежали до места катастрофы, выяснилось, что все взрослые, находившиеся на борту самолета, погибли. Авиакатастрофа унесла жизни шести человек, выжил только один пассажир – трехлетняя Жасмина. Девочку спасла учительница Ольга Лапонникова, сопровождавшая ее в этом рейсе. Она пристегнула ребенка, а в момент падения накрыла своим телом. Малышку нашли под обломками, у девочки были сломаны ноги, но позже врачи сказали: учитывая ситуацию, Жасмина отделалась очень легко. Девочка тогда быстро пошла на поправку, сейчас у нее все хорошо, она даже не боится летать на самолетах.

Эксперты выяснили, что причиной катастрофы стала неисправность двигателей – они пошли на обратный реверс. Проще говоря, направление вращения поменялось на противоположное. Игорь Шумаков и Александр Зуев были наиопытнейшими пилотами, однако ничего сделать не смогли. Да никто бы не смог. Именами погибших пилотов назвали два самолета L-410 авиакомпании.

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