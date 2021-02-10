Уже февраль – весна не за горами, а именно весной авиация МЧС становиться чем-то похожа на военных. Обычные вертолеты превращается в бомбардировщики, с которых штатные пиротехники, специальными зарядами осыпают ледовые заторы на реках Дальнего Востока.Над аэродромом хабаровского авиаотряда стоит неумолчный гул вертолетных двигателей. Первый вертолет проходит над расчищенной от мелкого мусора площадкой с мишенью, второй – запускается. Как только он взлетит, авиаторы организуют «карусель». За ним третий, четвертый, пятый. Всего в воздухе будут работать семь экипажей.Взлет, проход над полем, уход на второй круг, бомбометание, посадка загрузка зарядов и снова все сначала. Без перерыва четыре часа подряд. Спасательный вертолет не военный, у него нет специальных пилонов, поэтому сброс мешков имитирующих заряды ведется прямиком из салона.Мы вместе с четверкой спасателей внутри Ми-8, свистят лопасти, ревут двигатели. Вертолет под управлением опытнейшего Станислава Штинова заходит на цель. Винтокрылая машина прижимается так низко к земле, что кажется, еще немного и заденет колесами сухую аэродромную траву. Но это только, кажется, хотя снежную пыль винты все-таки поднимают.Впрочем, чем ниже идет машина, тем больше вероятность попасть точно в цель, а это очень важно. В заряде тротил, если разбросать такие «игрушки» где попало мало, не покажется никому. За сохранность вертолета переживать не стоит – на зарядах стоят замедлители, которые позволят экипажу удалиться на безопасное расстояние, перед тем как прогремит взрыв.- Сложность заключается в том, что мы идем очень низко к земле, на высоте от двух до пяти метров и на минимальной скорости – порядка 15 – 20 километров в час, - рассказывает Антон Володкин, начальник отдела летной подготовки Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. – Чтобы спасатели успели выложить заряды взрывчатых веществ на установленную дистанцию.Спасатель в салоне поднимает руку и дает отмашку – кричать бессмысленно рев двигателя перекрывает все. Минеры берут разложенные на специальном «столе» (на самом деле он называется «дистанционная вертолетная система уничтожения ледовых заторов», но в обиходе просто стол - прим. корреспондента) имитации зарядов и по желобу, через люк в днище, сбрасывают их на землю. Затем прилипают к иллюминатору – попали? Попали. И пилот уводит машину на второй заход.- Главное правильно взаимодействовать с экипажем, чтобы работа была эффективной, - делится Станислав Елизаров, пиротехник Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. – Это очень опасный груз. А особую опасность представляют инициирующие взрывчатые вещества – они имеют высокую чувствительность к взрыву и требуют чрезвычайно осторожного обращения. Главное соблюдать технику безопасности и тогда все обойдется.Уже в апреле - мае, с началом ледохода на дальневосточных реках первые экипажи вылетят взрывать лед. Дело для них привычное, этим приходится заниматься практически каждый год. В зоне особого внимания пиротехников – республика Саха (Якутия) и верховья рек Хор и Тумнин в Хабаровском крае.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Лучший вертолетчик МЧС России: Мы ведем непрерывный бой за жизни людей. Корреспондент «КП-Хабаровск» встретился с лучшим пилотом вертолета госавиации России. Именно такое звание получил один из самых известных пилотов Дальнего Востока Станислав Штинов (подробнее)- Авиацию МЧС проверили на прочность и профессионализм в Хабаровске. На аэродроме МЧС завершился летно-методический сбор, на котором сдавали экзамены представители всех авиаотрядов МЧС России (подробнее)- Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет. Накануне новенький Ми-8, только с завода, пополнил парк авиационно-спасательного центра МЧС (подробнее)- В Хабаровском крае двух охотников эвакуировали вертолетом МЧС. Один из мужчин получил травмы катаясь на снегоходе (подробнее)