Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 26 февраля 2021 года

Продолжается массовая вакцинация населения для формирования коллективного иммунитета в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае активно идет на спад. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания, напомним, в начале февраля заболеваемость «стояла» на отметке в районе 300 случаев в сутки.

- За прошлый день зарегистрировано 122 случая выздоровления от вируса, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Однако в регионе снова есть летальные исходы болезни - два человека скончались.

Общим итогом в крае диагностировали коронавирус 48 693 жителям. Выздоровевших за все время пандемии 45 633 человека. Еще 2778 пациентов находятся на лечении. В регионе свободны 215 коек из фондовых 962.

При этом в краевой столице больше всего заболевших - 74 человека. В Хабаровском районе зарегистрировано пять новых случаев, в Комсомольском и Ульчском районах - по одному заболевшему. В районе имени Лазо три случая, а в Вяземском - два.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях края и в «Уголках здоровья». 24 февраля в поселок Сита района имени Лазо отправился автопоезд «Здоровье». На борту работают специалисты различных медицинских специализаций. Также там можно поставить прививку от коронавируса.

В крае продолжается программа по модернизации первичного звена здравоохранения. В больницах края закупят новое оборудование, повысят квалификацию сотрудников. Планируется строительство пяти новых ФАПов и одной амбулатории.

В регионе продолжает действовать масочный режим.