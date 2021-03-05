И снова–здорово: в хабаровском хоккейном клубе «Амур» новый исполнительный директор Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Всего полгода прошло после изменения в руководящем составе хоккейного клуба «Амур». Если помните, в сентябре прошлого года у «тигров» начались глобальные перемены. Во-первых, Александр Филиппенко, ранее занимавший должность исполнительного директора, перешел на другую работу, уступив место Евгению Лугину.

Во-вторых, клуб заключил контракт с новым главным тренером - Сергеем Светловым, расторг соглашения с несколькими не самыми полезными игроками и обрел своего финансового директора - им стал Роман Крамарь.

Тогда эта новость произвела настоящий фурор в хоккейном мире. Такой должности, равно как и человека, осуществлявшего жесткий контроль за финансовой стороной работы организации, в хабаровском клубе раньше не было.

- Наведем порядок и с финансами, и на поле, - прокомментировал тогда назначение Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. - Введена должность финансового директора, назначен не местный специалист Роман Крамарь. Отныне - жесткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства и игроков.

Конечно, в теперь уже прошлом сезоне «Амур», как втайне надеялись болельщики, так и не попал в плей-офф чемпионата, но в середине, а особенно в конце сезона показывал очень неплохую игру. Конечно, череда поражений в начале подпортила статистику, но специалисты отмечают, что руководству удалось собрать в Хабаровске перспективный и достаточно боеспособный коллектив.

Но на этом перестановки в стане «тигров» не кончились - сейчас стало известно, что у клуба будет новый исполнительный директор.

- Новым исполнительным директором ХК «Амур» назначен Роман Крамарь, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Роман Григорьевич родился в 1987 году в городе Кишиневе Молдавской ССР. Закончил Московский городской педагогический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ранее работал на руководящих позициях в различных компаниях. С сентября 2020 года работал в должности финансового директора ХК «Амур».

Что касается Дмитрия Лугина, ранее работавшего в должности исполнительного директора клуба, то он переходит на руководящий пост в структуре министерства спорта Хабаровского края. На какой должности, пока не сообщается - ждем новостей из правительства региона. В «Амуре» поблагодарили Евгения Лугина за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

К слову сказать, хотя последний матч в сезоне «Амур» и провел на выезде, хабаровские болельщики без хоккея не останутся. В честь окончания сезона и накануне женского праздника (как же без этого) «тигры» проведут еще одну встречу в «Платинум Арене».

Шестого марта на домашний лед выйдут игроки основной команды, ветераны хоккея и актеры театра и кино из команды «КомАр». Обещают, что хоккейную амуницию наденут Александр Носик, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Сергей Комаров и другие.

После матча можно будет взять автографы у приезжих звезд и игроков команды «Амур». Кроме того, во время матча будут организованы шоу-программа, конкурсы, фотозоны и розыгрыши призов. Бесплатные билеты спрашивайте в кассах «Платинум Арены».

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