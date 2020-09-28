Евгений Лугин назначен новым исполнительным директором хабаровского хоккейного клуба «Амур» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», там сменился исполнительный директор, вместо занимавшего этого место Александра Филиппенко пришел Евгений Лугин.

- Мы наконец-то пригласили нового главного тренера - Сергея Светлова - и сменили генерального директора, - отметил Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. - Филиппенко у нас ушел, сейчас мы оформляем нового руководителя. Многие просто, кто хоккеем болеют, спрашивали - что будет? А будут новый тренер, новый директор и новые спонсоры, о которых мы объявим позднее, и мы будем всех побеждать.

Евгений Дмитриевич Лугин родился 20 мая 1967 года в Хабаровске. Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». С 2011 по 2014 годы он осуществлял функции коммерческого директора НП «Хоккейный клуб «Амур». От себя отметим, что Евгений Лугин является отцом молодого перспективного хоккеиста Дмитрия Лугина, воспитанника хабаровского хоккея, нападающего, сейчас имеющего контракт с подмосковным «Витязем».

- Ранее работавший в должности исполнительного директора Александр Филиппенко перешел на другую работу, - уточнили в клубе. - Александр Могильный продолжит работу в должности президента клуба.

Болельщики неоднозначно приняли новость о смене руководства в хабаровском клубе: кто-то сожалеет об уходе Филиппенко, кто-то, наоборот, радуется, что в «Амуре» наконец-то наведут порядок с финансами.

Напомним, что сейчас хабаровский «Амур» постепенно выбирается из «коронавирусной ямы» и с обретением нового главного тренера начинает понемногу радовать своих фанатов. В частности в последних матчах с «Нефтехимиком» и «Торпедо» «тигры» сумели набрать очки, а во встрече со «Спартаком» хоть и проиграли, но показали очень неплохой хоккей.

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