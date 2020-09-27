Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

После неплохого матча с «Нефтехимиком» и победной встречи с нижегородским «Торпедо» хабаровский «Амур» перебрался в Москву, где его ожидала игра с местным «Спартаком». К команде наконец-то присоединился Доминик Машин и состав «Амура», постепенно становится оптимальным, не хватает только Рассказова, Пьянова и Йордана.

Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

Первый период в этом поединке остался за хабаровской командой. Это признают все, даже болельщики «Спартака». На первой минуте ворота соперников атаковал Гинек Зогорна, однако шайбу не засчитали – судьи констатировали неправильный вход в зону после видеопросмотра.

Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

«Амур» продолжил давление, и несмотря на активную игру «Спартака» оно завершилось взятием ворот на 16 минуте матча. Отличился второй брат Зогорна – Томаш. После вбрасывания он нанес точный удар по воротам и вывел «тигров» вперед – 0:1.

Во втором периоде хабаровчане уже традиционно «подсели» отдав инициативу соперникам. Как результат москвичам удалось на 30 минуте сравнять счет, и на 40 минуте выти вперед забив гол «в раздевалку».

Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

Третий период «Амур» начал в большинстве, но, к сожалению, реализовать преимущество соперники не дали, мало того сами едва не забили на контратаке. Забили хозяева площадки на 48 минуте. Но «Амур» не оставлял попыток отыграться, к сожалению, не совсем удачным. Впрочем, несмотря на проигрыш матч получился очень боевым.

Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

Голы: 0:1 Т. Зогорна (Бутузов, Машин, 16:02), 1:1 Цыпкалов (Зубарев, Юньков, 29:42) 2:1 Широков (Зубов, Федоров, 39:15), 3:1 Радил (Юсе, Лехтяре, 46:47)

Статистика матча: Броски: 70-46; Броски в створ: 33-26; Голы: 3-1; Вбрасывания: 41-26; Блокированные броски: 11-21; Силовые приемы: 4-9; Время в атаке: 12:06-09:26; Штраф: 19-27.

- У нас четвертая игра на выезде, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – В предыдущих играх до овертайма дело доходило. Скажу, что настрой хороший был у ребят. Движение было. Нас хватило на весь первый период, во втором противник немного добавил, мы стали ошибаться, не хватило движения и быстроты, хотя были хорошие моменты несмотря на то, что пропустили два гола. Большинство у нас сегодня не сработало, была усталость. В целом содержание игры хорошее. Едем домой.

Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. Фото ХК «Спартак»

Сейчас действительно «Амур» возвращается в Хабаровск, где начнет домашнюю серию. Первым соперником на льду «Платинум-Арены» для хабаровчан станет питерский СКА. Матч пройдет 2 октября, в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Первая на выезде: Хабаровский «Амур» в овертайме переиграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2. В игре наконец-то приняли участие легионеры хабаровчан - братья Зогорна (подробнее)

- Не удержали: хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» по буллитам со счетом 2:3. Хоккеисты из Нижнекамска смогли сравнять счет во втором периоде и затем переиграли «Амур» по буллитам (подробнее)

- Сергей Светлов прокомментировал разгром хабаровского «Амура» в матче с «Трактором». На матче в Челябинске хабаровчане не смогли забить ни одной шайбы, зато в свои ворота получили целых пять штук (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Главным тренером хабаровского «Амура» стал Сергей Светлов. Павел Торгаев вошел в тренерский штаб нового наставника (подробнее)

- Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров. «Тигры» вернулись в Хабаровск и готовятся к новым матчам (подробнее)

- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Новый сезон 2020-2021 годов «тигры» начнут поединком в Череповце с «Северсталью» (подробнее)