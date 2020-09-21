Сергей Светлов прокомментировал разгром хабаровского «Амура» в матче с «Трактором» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Что можно сказать об этом матче? Только одно слово - разгром. Хоккеисты «Трактора» «избили» игроков «Амура» как детей, только вставших на коньки. Не помогла даже пламенная речь нового главного тренера «Амура» Сергея Светлова, которую он произнес перед командой. Уже тогда по лицам «тигров» в раздевалке было видно - матч будет сложным, что подтвердили первые же секунды встречи.

Еще не истекла первая минута, как не предвещавший опасности момент вылился в первый гол в ворота Марека Лангхамера. Второй забили спустя 15 минут - дважды отличился Алексей Бывальцев. Причем вторую шайбу он занес «Амуру», играя в меньшинстве.

Второй период хабаровские хоккеисты пытались отыграться, опасные моменты создавали и Вячеслав Ушенин, и Никита Камалов. Но на 34 минуте «Трактор» забивает вновь, а на 38-й доводит преимущество до четырех шайб. Пятую игроки челябинской команды забивают в третьем периоде - 5:0, и это окончательный счет матча. В социальные сети болельщиков хабаровской команды лучше не заходить - там хоть топор вешай.

Сергей Светлов прокомментировал разгром хабаровского «Амура» в матче с «Трактором» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Сегодня мы увидели хороший хоккей со стороны соперника, - отметил Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур» на послематчевой пресс-конференции. - Противник был посвежее, чем мы, на шаг впереди. Сегодня у нас не получалось играть, как мы хотели. У нас есть объективные на это причины. Мне понравилось, что было желание биться и играть до конца. При таком крупном счете команда не развалилась. Мы будем работать. Я вам обещаю, в ближайшее время улучшим свою игру. Желание есть, все остальное придет.

По словам Сергея Светлова, с командой он увиделся только накануне матча в Челябинске, успел только поговорить с хоккеистами и провести раскатку на льду местной арены имени Белоусова.

- Не все, конечно, успел до ребят донести. Желает лучшего наше функциональное состояние. Не хватает быстроты в движении и в принятие решений, - отметил новый главный тренер «Амура».

Сергей Светлов прокомментировал разгром хабаровского «Амура» в матче с «Трактором» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сейчас хабаровская команда продолжает выездную серию и перемещается в Нижнекамск, где уже завтра сыграет с местным «Нефтехимиком». Продолжаем болеть за наших. Пока «тигры» после семи матчей имеют в своем активе только одну победу, одержанную на льду «Платинум Арены» над рижским «Динамо».

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