Не удержали: хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» по буллитам со счетом 2:3. Фото ХК «Нефтехимик»

«Амур» и «Нефтехимик», можно сказать, соседи по расположению в турнирной таблице чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поэтому выездной матч в Нижнекамске был отличной возможностью для команды из Хабаровска набрать очки после провального старта в новом сезоне.

Уже на четвертой минуте встречи «Амур» контратакует - у ворот оказывается Александр Полунин и достаточно красиво забрасывает первую шайбу в этой игре. Ни защита хозяев, ни их вратарь ничего не смогли поделать. Кстати, это первый гол этого нападающего в составе хабаровской команды. «Нефтехимик» едва не ответил, когда из-за удалений на площадке остались всего четверо хоккеистов «Амура», но штанга спасала хабаровчан.

Вдохновленные «тигры» принялись развивать успех - и на 14 минуте отличился Артур Гиздатуллин. Хоккеисты «Амура» опять ловят соперников на контратаке, и Артур, подправив шайбу, увеличивает отрыв гостей до двух очков - внушительное преимущество, заработанное в первом же периоде, и это при том, что более активными на площадке все-таки были хозяева.

Исправлять собственные ошибки «Нефтехимик» принялся во второй двадцатиминутке. На 26 минуте реализовал свой шанс Тимур Хафизов, а через восемь минут Александр Кучерявенко, к радости своих болельщиков, сравнял счет - 2:2. Стоит отметить, что «тигры» действовали на площадке достаточно агрессивно, вот только забить не смогли.

Третий период выдался безголевым. В итоге основное время завершилось ничьей, в овертайме новых забитых шайб не случилось, и решать, кто же все-таки сильнее, пришлось в серии буллитов. Судьба матча решилась после седьмого броска - «Нефтехимик» все-таки вырвал победу у «Амура».

- Мы очень хорошо, удачно шли первый период, показали неплохое движение, забили два гола, - отметил после игры Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Начало второго периода было немного неудачным. Противник продолжал активную игру, у нас пошел брак, на браке пропустили два гола, но в целом, если охарактеризовать игру - обе команды хорошо сражались. Были моменты, но случилась ничья. Хорошие моменты были и в овертайме, но решили спор буллиты. «Нефтехимик» оказался удачливей, но я считаю, что в том положении, в котором мы сейчас находимся, получить одно очко тоже неплохо.

Итого за начало сезона «Амур» набирает три очка и вылетает в Нижний Новгород, где уже в этот четверг сыграет с местным «Торпедо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Сергей Светлов прокомментировал разгром хабаровского «Амура» в матче с «Трактором». На матче в Челябинске хабаровчане не смогли забить ни одной шайбы, зато в свои ворота получили целых пять штук (подробнее)

- Главным тренером хабаровского «Амура» стал Сергей Светлов. Павел Торгаев вошел в тренерский штаб нового наставника (подробнее)

- Первая победа в сезоне: «Амур» «на нервах» переиграл рижское «Динамо» со счетом 2:1. Очень тяжело достались эти очки хабаровчанам, но «тигры» сумели дотерпеть до конца (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров. «Тигры» вернулись в Хабаровск и готовятся к новым матчам (подробнее)

- Стартуем не в оптимальном составе: Павел Торгаев о новом сезоне хабаровского «Амура». Из-за положительных тестов на COVID-19 некоторые игроки «Амура» не смогут выехать в Череповец (подробнее)

- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Новый сезон 2020-2021 годов «тигры» начнут поединком в Череповце с «Северсталью» (подробнее)