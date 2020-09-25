Первая на выезде: Хабаровский «Амур» в овертайме переиграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После боевого матча с «Нефтехимиком», где хабаровчане сначала вели в счете, затем нижнекамская команда смогла перевести игру в овертайм и затем переиграть по буллитам, «Амур» перебрался в Нижний Новгород для того, чтобы сразиться с местным «Торпедо».

Наконец-то в составе хабаровской команды можно было увидеть Томаша и Гинека Зогорна – чешские легионеры к огромной радости болельщиков смогли выйти на лед и неплохо себя проявили в этом матче. Ждем, когда в «Амуре» заиграют Йордан и Машин.

Тем не менее первыми в этом мачте открыли счет хоккеисты «Торпедо». Оставшись в большинстве, нижегородцы бросились в атаку и уже на 8 минуте матча Джордан Шварц переигрывает Евгения Аликина – 1:0.

На секунду показалось что игра дальше войдет по привычному уже сценарию и еще одной поражение на выезде «Амуру» обеспечено, но не тут-то было уже через две минуты в большинстве играют уже хабаровчане. Наиль Якупов после небольшого розыгрыша бросает по воротам, шайба рикошетит от Валерия Васильева – 1:1.

Лиха беда начало. Второй период «тигры» начинают достаточно тяжело, тем не менее на 35 минуте Томаш Зогорна разбирается с защитой хозяев отдает шайбу Глебу Корягину, тот резко и точно бросает с не самой выгодной позиции и выводит «Амур» вперед - 1:2.

Мог забить Александр Полунин, нападающий «Амура» на скорости прошел к воротам соперников, обыграл защитников, обыграл вратаря, но не смог забросить в практически пустые ворота – шайба сошла с крюка. Второй период завершается с минимальным преимуществом «Амура».

В третьей двадцатиминутке на 49 минуте забивают нижегородцы – следует атака три в одного и счет снова равный – 2:2. Игра переходит в овертайм. 2 минуты за блокировку соперника получает Павел Турбин, но «Торпедо» так и не смогло реализовать большинство. Зато смог «Амур», на этот раз Наилю Якупову ассистировал другой брат Зогорна – Гинек. Хабаровчане в первый раз в сезоне побеждают в выездном матче.

- Игра понравилась, - прокомментировал матч Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Было хорошее движение, была активная игра, играли неплохо как в атаке, так и в обороне. В целом мне хочется поблагодарить всю команду с хорошей игрой, с желанием идти до конца. Сегодня мы неплохо сыграли и в большинстве, и с игры забили. Я считаю, что мы на правильном пути у нас есть прогресс. Видно, что с желанием ребята работают и хотят побеждать – будем дальше готовиться.

Так же наставник «Амура» отметил неплохую физическую форму братьев Зогорна и подчеркнул – заметно что в команде появились лидеры.

Голы: 0:1 Шварц (Шенфелд, Жафяров, ,7:54, +1), 1:1 Васильев (Якупов, Игнатович, 9:03, +1), 1:2 Корягин (Т. Зогорна, 34:21), 2:2 Шенфелд (Миле, 48:52), 2:3 Якупов (Г. Зогорна, 64:22)

Статистика матча: Броски: 56-79; Броски в створ: 28-38; Голы: 2-3; Вбрасывания: 35-25; Блокированные броски: 22-9; Силовые приемы: 9-11; Время в атаке: 13:05-13:34; Штраф: 8-10

Следующим соперником хабаровчан станет московский «Спартак», матч состоится так же на выезде уже в эту субботу.

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