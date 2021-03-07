Хабаровчане массово жалуются на неубранный снег, оставшийся после циклона

В некоторых дворах убранный снег предпочитают не вывозить Фото: Олег ОРЛОВ

Жители Хабаровска в соцсетях и на сайте обращений Голос27 массово жалуются на неубранный снег. Большинство сообщений касается дворовых территорий и проездов.

По данным пресс-службы городской администрации, для ликвидаций последствий снегопада 4 и 5 марта коммунальные службы задействовали 54 единицы спецтехники и 65 рабочих. Помимо этого к уборке хабаровских дворов привлечены более 1300 сотрудников жилищных организаций и свыше трех десятков единиц техники малой механизации. Однако, судя по жалобам, поступающим из разных районов города, не все организации добросовестно подошли к уборке снега в зонах своей ответственности. В некоторых дворах до сих пор не убран снег, оставшийся после предыдущего циклона 16 и 17 февраля.

Неочищенный двор на Панфиловцев. Фото: Светлана Баданина

- Неубранный снег лежит во дворе дома по улице Панфиловцев, дом 17. С последнего снегопада, наша управляющая компания до сих пор не вывезла снег с дворовой территории, видимо ждут весну, когда само растает. Также двор не очищен от наледи, скользко ужасно. Жильцы просят посыпать дорожки хотя бы песком, так как ходить невозможно, - рассказывает жительница дома Светлана.

- К микрорайону «Строитель» совершенно невозможно проехать. В течение всего зимнего периода времени остается не очищенной от снега проезжая часть, расположенная вдоль арены «Ерофей» ведущая к жилым домам. После осадков, прошедших в феврале, до сих пор по ней затруднено движение транспортных средств, - говорит местный житель Алексей.

- Не проведена очистка от снега улицы и парковочных мест в районе 3 гимназии на улице Московской и улице Панькова, - пишет один из пользователей в интернете.

Улицу Брестскую периодически заливает нечистотами с частного сектора. Фото: Алексей Димов

А вот на улице Брестской к обычной наледи на тротуарах после циклона добавляются еще и сбросы с частного сектора. Местные жители регулярно жалуются, что проезды и дворы в этом районе периодически заливает нечистотами и бытовыми отходами. Администрация Кировского района провела профилактическую беседу с жильцами частного сектора. Последние пообещали, что больше так делать не будут.

Травмоопасная лестница по ул. Ленинградская. Фото: Анастасия Крипакова

Получить травмы хабаровчане рискуют и в центре города.

- Между домом Ленинградская 35а и гаражным кооперативом есть лестница. Она рассыпается, ступенек почти не осталось, сейчас она совсем не чистится и от этого стала еще более травмоопасной. Данная лестница нужна жителям района, ей активно пользуются жители ближайших домов и студенты, которые живут в общежитии Педагогического университета, - пишет хабаровчанка Анастасия.

В некоторых дворах убранный снег предпочитают не вывозить Фото: Олег ОРЛОВ

Хорошо почистили двор одного из МКД по улице Волочаевской. А вот на вывозе убранного снега решили сэкономить. Спецтехника просто сгрузила убранный снег на газон – остается только дождаться плюсовых температур, чтобы он сам растаял.