Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Хабаровске

Свыше 35 тысяч человек привились от ковида в крае Фото: Олег ОРЛОВ

Сегодня, 12 марта, в филиале хабаровской городской поликлиники №16 на улице Ленина, 21 открылся очередной пункт вакцинации. Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят поставить прививку.

На текущий момент в Хабаровске пункты вакцинации развернуты во всех поликлиниках, еще два мобильных пункта принимают граждан. Записаться на прививку можно через «Госуслуги» либо через регистратуру. Кроме того, по краю курсирует автопоезд «Здоровье», где также можно пройти исследование и вакцинироваться.

По данным краевого минздрава, на текущий момент прививку от коронавируса уже получили свыше 35 тысяч человек - они привиты одним компонентом вакцины. Полностью привито свыше 19 тысяч человек. В среднем в день прививается свыше 700 человек. В край с начала старта вакцинации пришло свыше 53 тысяч доз вакцины. Евгений Никонов, первый зампред председателя правительства, на очередном штабе по коронавирусу 9 марта призвал ускорить вакцинацию от коронавируса в Хабаровском крае.

Открытие очередного пункта вакцинации в поликлинике №16 - логичный шаг. Поликлиника обслуживает жителей самого густонаселенного района города - Индустриального, поэтому желающих поставить прививку очень много.

- Очень хорошо, что открыли пункт вакцинации в поликлинике на улице Ленина. Я пенсионерка, живу на Волочаевской, поэтому добираться до Первого микрорайона, где расположены другие филиалы, не совсем удобно. Сын помог записаться на прививку через «Госуслуги», никаких очередей, все комфортно и быстро, - рассказала одна из посетительниц поликлиники.

- Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта. У пациента измеряют температуру и артериальное давление, собирается анамнез - не было ли контактов с заболевшими коронавирусом, здоров ли человек в данный момент. Ведь одним из противопоказаний является перенесенная простуда за последние две недели. А через 30 минут после введения вакцины необходимо пройти поствакциональный осмотр, - проинструктировала Марина Видманова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №16.