Блины на Масленицу для детей-инвалидов испекли школьники Хабаровска

Акция призвана воспитать в детях милосердие и возродить старинные традиции

«Весна идет! Весне дорогу!» - слышится из разных уголков площади. Кругом кучкуются группки людей - кто у прилавка с яствами, кто у ларька с сувенирами, кто столпился возле произвольной сцены, слушает частушки, а еще вон там, неподалеку, народ дружно улюлюкает, подбадривая смельчаков, решивших побороться в перетягивании каната. А в воздухе… витает этот безумно нежный, теплый и вкусный аромат жареных блинов. И люди улыбаются. Праздник! Проводы зимы. Значит скоро весна, яркое солнце, звенящие ручьи и неугомонная капель со всех крыш и выступов. Такой многим еще с детства запомнилась масленичная неделя - радостной, счастливой, веселой и вкусной. И такой должны увидеть ее все дети без исключения.

Детям, которые живут в интернатах, детских домах, подарить праздник может каждый. Достаточно лишь проявить внимание, участие и сострадание. Именно с этой целью для детей-воспитанников соседского интерната ученики средней школы №2 в поселке Березовка организуют праздники, дарят подарки и счастливые мгновения.

«Блины от Матронушки» - одна из многочисленных благотворительных акций от школы. Для того, чтобы дети из соседского интерната смогли прочувствовать праздник и отведать традиционных блинчиков, ребята из 5 «А» класса напекли угощений и передали ребятам. Название акции выбрано отнюдь не случайно. Галина Павлова, организатор и координатор акции, рассказала «Комсомолке», что оно символизирует.

- В этом году масленичная неделя началась восьмого марта, как раз в день памяти Матроны Московской - святой, исцеляющей людей своими молитвами. Так вышло, что освящение нашей школы и соседского интерната прошло в честь этой святой Матроны Московской, - рассказывает Галина Ивановна. - Причем символично, что в интернате, где воспитываются дети-инвалиды, покровительницей стала Матрона, которая сама была рождена слепой, а к 17 годам у нее отнялись ноги. А еще рядом находится храм в ее честь. Именно поэтому нашу благотворительную акцию мы назвали «Блины от Матронушки».

Такие мероприятия проводит школа далеко не впервые - на протяжении многих лет ученики Галины Павловой опекают детей-инвалидов. В честь святителя Николая Чудотворца собирают сладкие подарки, на Сырной седмице пекут оставленным детям блины, на Пасху - куличи. Практически каждый праздник ребята готовят по новому сценарию, организуют концерты, делают открытки своими руками, в период пандемии запись концерта передавали на флешке для ребят. Один из классов Галины Ивановны выпустился в прошлом году, а в этом эстафету добра подхватили пятиклассники.

- Мы стремимся воспитать в детях милосердие, любовь к ближним с помощью этих акций. Ребятам нравится этим заниматься, они понимают, что делают благое дело, - говорит Галина Ивановна. - Еще одна цель проведения таких акций - возрождение утраченных традиций и истории.

Галина Ивановна с воодушевлением рассказывает о детях-инвалидах, которые живут в интернате, и о коллективе. Педагог говорит, что в интернате их всегда ждут с нетерпением и всегда радуются подаркам, вниманию и заботе. А что еще нужно для счастья.