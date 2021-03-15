Талые воды размыли проезд к хабаровской психбольнице

Дорогу, ведущую к краевой психиатрической больнице, размыло талыми водами Фото: Петр МОЛОТОВ

Краевая психиатрическая больница в Хабаровске по улице Кубяка оказалась под ударом весеннего половодья. Из-за таяния снега дорогу, ведущую к лечебному учреждению, затопило водой.

Дорогу, ведущую к краевой психиатрической больнице, размыло талыми водами Фото: Петр МОЛОТОВ

Напомним, из-за снежных циклонов 17 февраля и 5 марта в крае выпали месячные нормы осадков. Теплая погода в Хабаровске за последнюю неделю спровоцировала активное таяние снега. Талые воды быстро заполнили дворы и проезды. В некоторых местах ливневая канализация откровенно не справляется с нахлынувшим потоком. Такую картину можно наблюдать на улице Кубяка. Практически во всех дворах талая вода никуда не уходит и активно скапливается в низинах.

Дорогу, ведущую к краевой психиатрической больнице, размыло талыми водами Фото: Петр МОЛОТОВ

- Такую картину мы наблюдаем регулярно – даже после небольшого дождя. А каждую весну вода подступает к домам. Пару лет назад даже подвал затопило в нашей пятиэтажке. Как ни странно, мы к этому привыкли, особенно после наводнения в 2013 году, - рассказала жительница дома №4 по Кубяка.

Затопленная междворовая территория мешает и проезду автомобилистов. Из-за масштабного разлива водителям сложно оценить степень опасности, поэтому многие избегают движения по этой дороге. Ситуацию осложняют припаркованные вдоль обочины машины, из-за которых проезжая часть сужена до одной полосы. Краевая психиатрическая больница – место достаточно посещаемое. Многие хабаровчане едут туда, чтобы пройти комиссию и получить необходимую справку.

Дорогу, ведущую к краевой психиатрической больнице, размыло талыми водами Фото: Петр МОЛОТОВ

Проблема ливневок, несмотря на усилия городских служб, все еще очень актуальна для Хабаровска. В прошлом году из-за дождей полностью затопило улицу Панькова. В этом году из-за таяния снега и предстоящих дождей, ситуация рискует повториться.