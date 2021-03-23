Юрий Ягодин стал исполняющим обязанности председателя хабаровской гордумы

Юрий Ягодин стал и.о. председателя хабаровской гордумы 23 марта 2021 года Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

23 марта 2021 года на 36 заседании городской думы Хабаровска большинством голосов депутатов были прекращены полномочия председателя Михаила Сидорова. Исполняющим обязанности председателя стал Юрий Ягодин, депутат, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы. Что известно на данный момент про нового назначенца - в подборке «КП»-Хабаровск».

Юрий Ягодин родился 23 февраля 1990 года в Хабаровске. Образование высшее - закончил Тихоокеанский государственный университет в 2012 году. До выборов в гордуму занимал должность генерального директора ООО «Экспресс помощь». Является членом Либерально-демократической партии России.

Выдвинулся в депутаты хабаровской городской думы седьмого созыва на выборах 8 сентября 2019 года от 21 избирательного округа. Избран с большим отрывом от своих конкурентов (при явке 27% за него проголосовало свыше двух тысяч жителей округа, получил 65,63% голосов).

Во время работы городской думы седьмого созыва был избран председателем комитета по социальным вопросам, а также заместителем председателя гордумы.

В октябре 2020 года Генпрокуратура России проверяла информацию о возможной причастности Юрия Ягодина к убийству пауэрлифтера Андрея Драчева. Проверка организована после обращения в генпрокуратуру депутата госдумы Алексея Корниенко.