«Прокачивает хоккеистов»: как живет сейчас хабаровчанин и олимпийский призер Иван Скобрев

Иван Скобрев после завершения карьеры стал тренером московском хоккейном клубе "Динамо" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Скобрев - знаменитый российский спортсмен, родившийся в Хабаровске. Именно здесь будущий чемпион и призер зимних Олимпийских игр сделал первые шаги в профессиональном конькобежном спорте. После завершения карьеры в 2016 году имя Ивана Скобрева все реже стало появляться в новостных заголовках. Чем сейчас занимается именитый конькобежец после ухода из профессионального спорта, в материале «КП»-Хабаровск».

В Хабаровске Скобрев работал советником губернатора по спорту Фото: Правительство Хабаровского края

ПУТЬ К УСПЕХУ

Карьеру конькобежца Иван Скобрев начал строить в Хабаровске, тренировался на стадионе «Юность». Парня быстро заметили, и уже в 1997 году в свою команду его взял знаменитый тренер Виталий Важнин. Кстати, Виталий Важнин впоследствии стал одним из девяти судей из Хабаровского края, которые были отобраны для участия в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Скобрев тренировался у Важнина в течение четырех лет - до 2001 года, после чего перешел к другому известному тренеру Александру Калинину. Именно под его руководством Иван завоевал многие значимые награды.

В 2006 году в итальянском Турине Иван уже попробовал себя в олимпийских соревнованиях - тогда он занял 6 и 11 место на дистанциях 1500 и 5000 метров соответственно. И понял, что ворота большого спорта перед ним открыты, и начал их активно штурмовать.

Скобрев выступил на шоу "Ледниковый период" Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Зимняя Олимпиада в канадском Ванкувере в 2010 году стала для Ивана Скобрева самым звездным этапом в карьере. Именно на ней он завоевал серебро и бронзу на сложных дистанциях 5000 и 10000 метров. Тренировался тогда уже известный спортсмен вместе с итальянской сборной под руководством Маурицио Маркетто. Весь интернет тогда облетела фотография Скобрева после забега, которая сразу превратилась в мем.

После Ванкувера Иван продолжил ставить личные рекорды и завоевывать медали на мировых первенствах. К примеру, в 2011 году ему удалось завоевать золото в чемпионате Европы и в многоборье на чемпионате мира. Сразу после этого спортсмен попал в престижный мировой рейтинг конькобежцев Adelskalender. Даже сейчас, спустя много лет Иван до сих пор входит в десятку лучших конькобежцев мира. По итогам выступления в Ванкувере Скобрева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также в этом году Иван стал заслуженным мастером спорта. А в мае 2011 года большинством голосов депутатов Хабаровской гордумы Скобрев стал почетным гражданином Хабаровска.

Боевой раскрас Скобрева запомнился многим телезрителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД

А вот следующий 2012 год стал для Ивана не совсем удачными. Спортсмен продолжил выступать на чемпионате мира, но занял лишь пятое место в многоборье. А вот на дистанции 1500 метров ему удалось завоевать серебряную медаль. Он не раз подчеркивал, что для него основная цель - олимпийское золото, поэтому начал активно готовиться к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Кстати, Скобрев стал одним из послов сочинской Олимпиады наравне с Евгением Плющенко, Оксаной Домниной, Светланой Хоркиной и Александром Овечкиным.

Забег на олимпийскую дистанцию 5000 метров дался спортсмену непросто - сказалась авральная подготовка. Скобрев занял лишь седьмое место. А на дистанции 1500 метров так вообще стал 18-м. А в 2017 году из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет вообще аннулировал результаты Ивана Скобрева на сочинской олимпиаде, пожизненно отстранив спортсмена от участия в Олимпийских играх. Правда, на следующий год спортивный арбитражный суд отменил решение МОК и восстановил его результаты. К сожалению, к этому моменту Иван уже объявил о завершении карьеры и не планировал больше выступать на столь крупных соревнованиях.

Иван Скобрев с женой Ядвигой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАЗАД В ХАБАРОВСК

После завершения карьеры в 2016 году Иван занялся общественной деятельностью. Вернулся в Хабаровск и был почетным гостем на многих краевых соревнованиях. Одно время даже занимал пост спортивного советника губернатора Вячеслава Шпорта. К примеру, в январе 2016 года открыл соревнования по конькобежному спорту на родном стадионе «Юность», а в сентябре 2016 года Скобрев стал участником общекраевого велопробега в поддержку паралимпийцев.

ЗВЕЗДА ТЕЛЕЭКРАНА

Иван Скобрев в Хабаровске долго не задержался - переехал в Москву. Его стали звать на многочисленные шоу и выступления. Например, Иван стал участником шоу «Ледниковый период» и программы «Без страховки», в которой многие запомнили его в боевой раскраске и обтягивающем костюме. Побывал Иван и в гостях у своего тезки в передаче «Вечерний Ургант». Окончательно осев в Москве, Иван посвятил себя семье - у олимпийского призера подрастают двое сыновей - Филипп и Даниил. Занялся Скобрев и научной деятельностью - защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук по специальности «Социальная философия» на тему: «Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции (социально-философский анализ)». В научной работе ему, несомненно, помог весь накопленный личный опыт.

Подготовка хоккеистов легла тяжелым грузом на плечи Ивана. Фото: инстраграм Скобрева

ТРЕНЕР

Иван не раз подчеркивал, что он человек действий, поэтому долго отсиживаться без дела не может. Ясно, что спортивное функционерство, пусть даже и приносящее хороший доход, ему не по душе. Равно как и карьера в шоу-бизнесе и тем более в политике. Поэтому когда Скобрев получил приглашение стать тренером по физподготовке в московском хоккейном клубе «Динамо», он согласился, долго не раздумывая. Теперь Иван Скобрев «прокачивает» у хоккеистов скоростные навыки, учит их рационально распределять силы. «Динамо» сейчас ставит перед собой амбициозные задачи и считается одним из самых перспективных клубов. В регулярном чемпионате КХЛ команда одержала девять побед в десяти матчах. И во многом это заслуга Скобрева.