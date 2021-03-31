Хабаровский космонавт Петр Дубров писал в школе программы в помощь учителям

В школе и в университете Петр занимался информатикой и программированием Фото: Роскосмос.

«КП» продолжает рассказывать о выдающемся хабаровчанине Петре Дуброве, который готовится к полету на МКС 9 апреля. Мы уже публиковали некоторые подробности из жизни космонавта. Напомним, что в школе и в университете Петр занимался информатикой и программированием. Свои первые работы - тесты по литературе и геологии - он презентовал в Лицее информационных технологий, где проучился 10 и 11 классы.

В портфолио Петра три написанные им в 11 классе программы. Фото предоставлено ЛИТ

ХОТЕЛ БОЛЬШЕГО

Увлекаться информатикой Петр начал еще в школе №13, где проучился до 9 класса. Мальчик хотел расти и развиваться, поэтому твердо решил поступать в недавно созданный Лицей информационных технологий (ныне - Лицей инновационных технологий). Здесь будущий космонавт погрузился в мир кодов, который так его увлекал.

- Петя, как и другие ребята, которые к нам пришли, был смелым человеком и хотел нового. Он поступил в 10 класс, я его хорошо помню. Петя был спокойный, воспитанный, культурный, скромный парень с большими глазами. Уже тогда он составлял программы для учителей, чтобы они проверяли знания детей. Это было в 1993 году, - рассказала заслуженный учитель РФ Виктория Полозова, директор МАОУ города Хабаровска «Лицей инновационных технологий».

Класс, где учился Петр Дубров. Будущий космонавт справа в первом ряду в коричневом полувере. Фото предоставлено ЛИТ

Увлекаться информатикой тогда и сейчас - разные вещи. В наше время почти у каждого есть доступ в интернет, а как следствие - к любой информации, известной человечеству. В 90-х годах в школах только начали появляться компьютеры, о подключении к сети говорить было рано. В ЛИТе дети учились на компьютерах IBM PC с черно-белыми экранами. Машины загружались с дискет с операционными системами MS-DOS. Чтобы совершить в ней определенное действие, ученикам приходилось писать код.

- Лицей решил принять участие в олимпиадном движении. Тогда я собрала 20 учеников и говорю: «Я вас очень прошу, чтобы люди узнали о нашем лицее, вы займите хотя бы два-три места в городе и крае». Они принесли 12 побед. В тот год я просто плакала от счастья. А Петя тогда был первым учеником, который принес победу в олимпиаде по информатике, - добавила Виктория Полозова.

Виктория Полозова была директором, когда в лицей поступил Петр Дубров. Фото предоставлено ЛИТ

(C) PEACE

В портфолио Петра три написанные им в 11 классе программы: два теста по литературе и один - по геологии. Работы были сделаны и представлены на научно-практических конференциях. Тесты по литературе талантливый ученик посвятил творчеству Александра Пушкина и Льва Толстого, программа по геологии получилась самой большой - 1813 строк. Продуктами некоторое время пользовались учителя, но по мере развития технологий они устарели и теперь заботливо хранятся в архивах лицея. Чтобы продемонстрировать работы Петра, теперь приходится запускать эмулятор.

Для своего времени тесты были тщательно продуманы. Возможность вернуться на предыдущий вопрос и изменить ответ Петр исключил, выход из программы без разрешения учителя был невозможен. При попытке самовольно покинуть тест из колонок доносился звук сирены. В пункт «Информация для учителя» мог зайти педагог и только по паролю, который придумал будущий космонавт. Сейчас он, конечно, утерян. В конце программы копирайт (c) peace. Возможно, это был псевдоним лицеиста.

- Так досконально подойти к написанию продукта - подход профессионального программиста. Петр из тех ребят, кто создавал программы тщательно. Чтобы вбить все фрагменты, нужна усидчивость, ведь тогда приходилось все писать вручную. Благодаря этой целеустремленности он и добился всех поставленных перед собой целей, - поделился Дмитрий Шестопалов, заместитель директора ЛИТ по информатизации.

Петр планирует взять с собой в космос вымпелы ЛИТ и ТОГУ.

В составе основного экипажа 65-й экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля, командир экспедиции), Петр Дубров (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции), их дублерами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки.

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