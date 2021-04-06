Везти нельзя высадить: как быть с малолетними «зайцами» решают в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 марта в России действуют поправки в закон, не позволяющие высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов детей младше 16 лет, едущих без сопровождения взрослых и не могущих оплатить проезд. И это, безусловно, правильно.

У всех на слуху недавний скандал, когда водитель маршрутки отобрал у школьницы шапку, потому что у девочки не нашлось в кармане достаточной суммы. В это время на улице было -14, и ребенок серьезно рисковал простудиться.

Причем девочка намерена была заплатить - просто забыла деньги дома, она пыталась отдать водителю хотя бы часть мелочи, но тот в ответ грубо оскорбил малолетнюю пассажирку и сорвал с головы шапочку. Впрочем, им сейчас занимаются следователи - спасибо матери, которая не спустила это дело на тормозах.

Это далеко не единственный случай не только в Хабаровске, но в целом по стране, собственно, что и стало причиной принятия поправок. Но с другой стороны обновленный закон дает возможность «зайцам» вполне легально и безнаказанно бесплатно пользоваться общественным транспортом, что очень тревожит местных перевозчиков.

- Перевозки пассажиров осуществляются в соответствии с законодательством, но новые поправки вызывают беспокойство, - отметила Елена Шадуя, исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков» Хабаровска. - Не получится ли так, что дети начнут массово злоупотреблять законом? Как экипажу идентифицировать возраст ребенка, когда он без взрослого? А что если разбирательства затянутся - кто тогда заплатит за простой автобуса? Вопросов много, и все они требуют незамедлительной проработки.

В то же время не исполнять закон они не могут - если станет известно о том, что перевозчик высадил ребенка, он вынужден будет заплатить штраф 10 тысяч рублей с водителя и кондуктора и 50 тысяч рублей с должностных лиц. Платить никому не хочется, так что может получиться, что автобусы будут попросту проезжать мимо одиноко стоящего на остановке школьника.

Встреча в мэрии и была призвана если не расставить все точки над i, то хотя бы наметить основные пути решения проблем.

- К сожалению, в Хабаровске фиксировались случаи, когда экипажи общественного транспорта в достаточно грубой форме высаживали детей-безбилетников, - подчеркнул Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту и связи и работе с правоохранительными органами. - Надеюсь, что теперь подобных ситуаций не будет, но остаются некоторые нюансы, требующие дальнейших разъяснений. Будем собирать рабочую группу, привлекать правоохранительные органы, перевозчиков и вместе разрабатывать единый алгоритм действий, которым будут руководствоваться транспортники.

Когда алгоритм будет разработан - не сообщается, так что пока перевозчикам остается уповать на то, что все дети в салоне имеют в кармане мелочь, а школьникам, что их не оставят в одиночестве замерзать на остановке в холод или дождь.

Подводя итог встрече, Александр Прохорец предложил собраться вновь в ближайшее время и пригласить к участию представителей контролирующих и правоохранительных органов, - сообщают в ведомстве.

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