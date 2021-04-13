Хотел увидеть тигра и подарил экологам сакэ: принц Филипп приезжал в Хабаровск за исполнением мечты

Принц много шутил, любезничал с дамами, выпивал горячительное, но в пределах разумного. Фото: предоставлено гостиницей

Несколько регионов Дальнего Востока в разные годы посетил принц Филипп. «КП» продолжает рассказывать о визите мужа королевы Великобритании в Хабаровск в 1997 году. Тогда герцог Эдинбургский приезжал с общественной миссией и исполнил как минимум одну мечту.

«О, ДАВАЙТЕ»

Принц Филипп поехал в мини-турне в рамках международной кампании «Живая планета». У герцога была просветительская миссия - он говорил о сохранении природы и уходе от сокращения биоразнообразия. Добирался до российского Дальнего Востока его королевское высочество на личном самолете, который хоть и был быстрым, но на дальние расстояния не летал. Герцог Эдинбургский делал дозаправку в Арабских Эмиратах, потом останавливался в Японии и оттуда летел в Хабаровск.

Точнее, сначала Хабаровска не было в графике принца Филиппа. Член британской королевской семьи летел во Владивосток - в Приморье тогда обитала самая многочисленная популяция вымирающего амурского тигра. Однако прежний глава региона умудрился подарить Александру Лукашенко шкуру редкого кота. Скандал поднялся знатный, и герцог Эдинбургский ступать на приморскую землю отказался.

Принц Филипп поехал в мини-турне в рамках международной кампании «Живая планета» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Я входил в число организаторов приезда принца Филиппа на Дальний Восток. Когда встал вопрос: «Куда лететь, если не во Владивосток», я предложил Камчатку, поговорил с прежним губернатором Владимиром Бирюковым, он сказал: «О, давайте, отлично». Также в список вошел и Хабаровский край, здесь программа была более обширная. Тогда местным губернатором был Виктор Ишаев, а он, в отличие от Бирюкова, гордый, и сказал, что не будет встречаться с принцем, - рассказал «КП»-Хабаровск» Виктор Никифоров, координатор центра «Морские млекопитающие».

ТИГРА ПОСМОТРЕТЬ

Вряд ли кто-то захочет встретиться с амурским тигром в его естественной среде обитания тет-а-тет. Лучше любоваться этим редким чудом природы из какого-нибудь безопасного места. Но это оказалось не про принца Филиппа. В Хабаровске он захотел посетить тайгу и увидеть тигра, на худой конец - следы его пребывания. Ближайшей точкой был Большехехцирский заповедник (40 километров от Хабаровска), туда и отправились.

- Единственная проблема была, что тогда там с тиграми было не очень, это сейчас получше. Вроде, один хищник был, инспекторы его долго искали. На каком-то склоне нашли то ли след, то ли царапины от когтей на дереве - сам не ходил. Стали готовить полевой выход принца на тигриный след, - продолжает Виктор Никифоров.

Заповедник впечатлил мужа королевы Великобритании настолько, что спустя 21 год сотрудники заказника получили письмо из Букингемского дворца. В нем принц Филипп передает, «что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году» и благодарит за отправленную открытку с изображением завораживающей тайги.

В Хабаровске принц захотел посетить тайгу и увидеть тигра, на худой конец – следы его пребывания Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Мы пошли на экскурсию, надо было подняться в гору. Перед принцем шел какой-то местный оператор, упал в сугроб прямо к его ногам и продолжил снимать, - хохочет Виктор Никифоров. - Филипп не очень цензурно выразился, и бедного оператора прогнали.

В заповеднике герцог Эдинбургский удивлялся снегу и бабочкам, деревьям и следам животных на сугробах. Принц Филипп даже откушал с инспекторами макароны из железной посуды. После насыщенной прогулки его королевское высочество поселили в гостинице на Бычихе (село рядом с заповедником). Вместе с ним здесь жили сопровождающие экологи и свита, которая состояла из телохранителя с пистолетом и чувством юмора, пары камердинеров, личного секретаря и сотрудников посольства. Кстати, тогда вместе с принцем был будущий посол Энтони Брентон. Жил, кстати, принц Филипп скромно, фотографии его номера можно посмотреть, перейдя по ссылке.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ И САКЭ

Принц и его сопровождающие ездили по Хабаровску в кортеже с машинами ГАИ, а боковые улицы перекрывались. С Виктором Ишаевым, кстати, Филипп все же встретился и имел недолгий разговор за закрытыми дверями. Посетил муж Елизаветы II и комитет по сохранению животного мира Хабаровского края. Там ему, кстати, сделали пару наивных подарков, которые принц принял и удалился. По долгу миссии герцогу приходилось давать пресс-конференции, «бликовать» под ослепляющим светом камер.

- Он блестяще говорил на пресс-конференции, отметал все политические и вопросы из разряда: «Кто будет российским царем?». Разные личности проникали на мероприятия и их задавали, - добавил Виктор Никифоров.

Но на природе принц Филипп словно оживал. Он много шутил, любезничал с дамами, выпивал горячительное, но в пределах разумного. С собой из Хабаровска герцог увез несколько бутылок водки, подаренной экологами.

- У принца в самолете был огромный бочонок сакэ, который ему подарили в Японии. Он мешал сидеть. Из Хабаровска уезжаем, а он нам: «Берите его с собой». Потом несколько недель пили отменный сакэ, - вспомнил Виктор Никифоров.

«ЖЕНУ ПРИВОЗИТЕ»

Самолет принца Филиппа приземлился на Камчатке 18 марта 1997 года. Воздушное судно он пилотировал сам, хоть и сидел на месте второго летчика. К сожалению, небо над красивейшим регионом было хмурым, затянутым, и высокому гостю не удалось полностью рассмотреть красоты края. Не видно было даже вулканов.

- Владимир Бирюков патриотично приехал встречать принца на «Чайке», хотя сзади шли «Мерседесы». Филипп сел с ним, слава богу, доехали. Хотели посмотреть парк, но были огроменные сугробы, потом поехали на могилу мореплавателя Кларка. Бирюков организовал ужин, всех на него позвал и говорит герцогу: «Приезжайте еще раз, жену привозите», - хохочет Виктор Никифоров.

На Камчатке принц посмотрел мало - все время стояла туманная погода. 19 марта самолет его королевского высочества отправился на Командорские острова, а затем - на Аляску.

- Я его запомнил как остроумного, интеллигентного человека с военной выправкой. Было заметно, что он немного устал от внимания прессы. Но по глазам было видно: принц хотел узнать природу и пообщаться с людьми, - резюмировал собеседник.

СПРАВКА «КП»

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. Он был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I. Дальнее родство принц Греческий и Датский водил и с Романовыми. Его бабушка по отцовской линии - внучка Николая I, великая княжна Ольга Константиновна, а мать, принцесса Алиса Греческая, была племянницей императрицы Александры Федоровны и троюродной сестрой Николая II.

Со своей супругой Елизаветой II принц Филипп провел бок о бок 74 года. Познакомились они в военном училище в Дартмуте, где Филипп учился, а маленькая 13-летняя Лилибет приехала с визитом вместе с отцом, королем Георгом VI. Предложение руки и сердца последовало после окончания войны.

Ради Елизаветы принц Филипп отказался от титулов, перешел в англиканство и взял фамилию матери - Маунтбеттен. В браке королевская чета прожила 73 года. У пары четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. А еще восемь внуков и десять правнуков.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Он не дожил до 100-летнего юбилея два месяца.

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