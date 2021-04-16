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Политика16 апреля 2021 14:39

Михаил Дегтярев во время поездки за день решил несколько проблем Вяземского района

Местные жители встретили начавшиеся реформы искренними аплодисментами
Максим Молотов
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Михаил Дегтярев во время поездки за день решил несколько проблем Вяземского района

Михаил Дегтярев во время поездки за день решил несколько проблем Вяземского района

Фото: Правительство Хабаровского края

Про здоровье и затраты

Не в первый раз глава региона отправляется на краевые территории посмотреть, как обстоят дела на местах и пообщаться с обитателями населенных пунктов. Раньше такие визиты первых лиц края носили названия «рабочих поездок» и наводили ужас на местных должностных лиц. Дегтярев ввел новый формат – личная инспекция. Она состоит не из топанья ногами и выволочек муниципальным администрациям, а аккумулирование жалоб и предложений непосредственно жителей и решения проблем месте. На сей раз в этом убедились граждане Вяземского района.

Михаил Дегтярев первым делом направился в вяземскую районную больницу. Само по себе это учреждение никогда в числе «упадочных» не числилось, но проблем хватает и здесь. На аккаунты врио губернатора пришло несколько десятков жалоб вяземцев – в больнице нет элементарного аппарата для флюорографии. А между тем в зоне обслуживания ЦРБ 21 тысяча человек, из них 6 тысяч детей.

Михаил Дегтярев во время поездки за день решил несколько проблем Вяземского района

Фото: Правительство Хабаровского края

- Ликвидируем эту проблему непременно. Край уже начал закупать оборудование. Будет вам не только современный флюорограф, но и аппарат для маммографии. Ближе к сентябрю техника будет установлена в больнице. Вы же к этому времени готовьте специализированный кабинет и заканчивайте обучение рентгенолога в Хабаровске, - заверил местных жителей глава региона.

Здесь же Михаил Владимирович обратил внимание на аварийное состояние крыши больницы.

- Капитальный ремонт нужно сделать до начала осенних дождей. Мне доложили, что проектно-сметная документация находится на экспертизе. Предварительно затраты на ремонтные работы оцениваются в 20,37 млн рублей. Рассмотрим этот вопрос в рабочем порядке, - резюмировал Дегтярев.

Подтвердил врио губернатора и выделение 33,5 млн рублей на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шереметьево.

Про спорт и еду

Посетил Михаил и еще один непростой объект в райцентре - физкультурно-оздоровительный комплекс. Он возводится в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» и относится к национальному проекту «Демография».

На строительство этого объекта выделено 219,9 млн рублей. Из них федеральный бюджет дает 166,2 млн рублей. Сейчас техническая готовность объекта оценивается почти в 90%, однако отставание от графика составляет четыре месяца. Вроде бы мелочь, но сроки реализации проекта «Спорт – норма жизни» ограничены строгим регламентом. Пандемия помешала - отставание от утвержденного плана было вызвано трудностями с закупкой оборудования: ввиду коронавирусных трансграничных ограничений приобретение устройств для водоподготовки бассейна у производителя в Испании пришлось перенести. Из-за вынужденной задержки оказалось невозможным использовать запланированные на приобретение оборудования средства федералов.

- Мы знакомы с этой ситуацией, вызванной форс-мажорными обстоятельствами. Краевое правительство изыскало собственные средства - 25,9 млн рублей. Еще 6,2 млн рублей дал муниципалитет. Это позволило выйти на финишную прямую. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса запланировано на июнь-июль этого года, - подвел итог Михаил Дегтярев.

Работники пищевой промышленности Вяземского района тоже не были обойдены вниманием главы краевого правительства. На территории действует всего одно хлебопекарное предприятие – предпринимателя Людмилы Шехиревой. Оно полностью обеспечивают район необходимым количеством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В среднем каждый месяц предприятие выпускает около 60 тонн готовой продукции.

Хлеб идет не только в розницу, но и в учреждения социальной сферы по заказам муниципалитета. Пекарня в этом году стало нуждаться в субсидии. Распоряжение о выделении денег подписано Дегтяревым в феврале этого года. Оно предусматривает порядок компенсации – по 2 рубля за каждый килограмм произведенной и реализованной продукции. На эти цели направлено около 13,5 млн рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов.

Глава региона побывал в пекарне и убедился, что субсидия позволила покачнувшемуся было предприятию вновь встать на ноги.

Про быт и дороги

Без сомнения, «гвоздевым» пунктом «личной инспекции» стала встреча врио губернатора с местными жителями. Она состоялась в вяземском доме культуры, зал которого оказался без преувеличения набит битком. На встречу пришло больше 400 человек. Два с лишним часа Михаил Дегтярев отвечал на вопросы людей. Диалог шел в формате «открытого микрофона». Всего выступило около трех десятков вяземцев. Еще 17 жалоб граждане подали в письменном виде. Большую часть жалоб жителей района Дегтярёв рассмотрел здесь же, на месте. Его действия приняли форму поручений (порой весьма жестких) должностным лицам правительства и муниципалитета.

Ранее проведение подобных больших встреч с населением было невозможно из-за эпидемиологической обстановки и действующих ограничений. Теперь же, когда ситуация начала постепенно улучшатся, Михаил Дегтярёв сам инициировал такой формат общения и впредь планирует применять его во всех муниципалитетах.

Под окончанием встречи раздались аплодисменты. Так отреагировали люди на предложение Михаила Дегтярева относительно 38-километровой дороги из райцентра до поселка Шумного. Этой трассы, по сути нет,. Есть некое направление. Его постоянно размывает дождями до непроходимости, а сама дорога напоминает земляную двухполоску после хорошей бомбежки.

Жители просили что-то сделать с этим кошмаром – может быть отсыпать? В ответ Михаил Дегтярев предложил жителям поселка – а их около двухсот человек – собраться вместе и решить, не лучше ли организовать их переселение, например, в Вяземский. затраты могут быть примерно сопоставимыми, а качество жизни людей в случае переезда может значительно улучшиться. Людям предложили сообщить о своем решении в правительство региона.

Общество: ВОПРОС ДНЯ