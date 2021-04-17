В Ванинском районе все еще восстанавливают последствия февральского снежного циклона Фото: Правительство Хабаровского края

Мы уже писали о мощнейшем циклоне, накрывшем побережье Хабаровского края в феврале этого года. Сильный ветер срывал крыши с жилых домов и школ, обрывал провода и даже сносил остекленные балконы.

Если электроснабжение удалось восстановить буквально на следующий день после того, как разыгравшаяся непогода отступила, то вот с крышами не все так просто – ремонт некоторых идет до сих пор.

И это несмотря на то, что деньги на восстановление из краевого бюджета были выделены в срок. Так в Ванинский район по распоряжению врио губернатора было направленно около 16 миллионов рублей.

Кроме того, в пострадавшие населенные пункты из резерва материальных ресурсов был доставлен шифера, профлист и электрический кабель – что позволило бы сэкономить местные ресурсы.

Тем не менее восстановительные работы в Ванинском районе до сих пор идут. Завершить их вовремя помешала все та же непогода. Недавно объекты пострадавшие во время ЧС посетил глава района.

Больше всего пострадала школа – крыша была полностью разрушена от порывов ветра. Причиной этого стали недоработки, допущенные в ходе строительства стропильной системы, отметили в правительстве Хабаровского края. Полностью работу по восстановлению кровли планируется завершить в течение полутора месяцев.

- Время потеряно, его надо наверстывать. Предлагаю увеличить бригады строителей и в ближайшую неделю выполнить треть работ, погода уже позволяет это сделать, - дал поручение Александр Наумов, глава района.

Кроме того, Александр Наумов встретился с подрядчиком, ремонтирующим пострадавший от непогоды жилой фонд поселка Токи. Несмотря на то, что в домах ветром были повреждены двери, окна, частично сорвана кровля практически все восстановительные работы уже завершены, осталось доделать кровлю на одном доме.