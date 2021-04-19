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Происшествия19 апреля 2021 8:36

Браконьеры или схватка с сородичем: что могло случиться с тигром, найденным без головы в реке в Хабаровском крае

Ученые опубликовали последние прижизненные кадры погибшего краснокнижного зверя
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погибший зверь считался одним из знаковых для Анюйской тайги

Погибший зверь считался одним из знаковых для Анюйской тайги

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Тайга, 2020 год. В лучах апрельского солнца нежится крупный амурский тигр, который попал в объектив фотоловушки. Краснокнижный хищник зевает, перекатывается с бока на бок и мило складывает лапы на груди. Спустя год статного полосатого самца найдут обезглавленным в реке Анюй. Что рассказали ученые о погибшем амурском тигре – в материале «КП»-Хабаровск».

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Госинспекторы национального парка «Анюйский Андрей Бондаренко и Олег Горшков 13 апреля ушли в рейд по вверенной территории. Сотрудники заказника дошли до одноименной реки, тут по их телам пробежали неприятные мурашки: вместе с льдинами течение принесло труп амурского тигра. Туша редкого зверя зацепилась за ветки, а стихия так и норовила утащить тело редкого хищника. Инспекторы вытащили погибшего кота на берег, оказалось, что у зверя нет головы.

Инспекторы вытащили погибшего кота на берег, оказалось, что у зверя нет головы

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Тело амурского тигра Андрей и Олег охраняли до прибытия полиции. Труп зверя отправили в Уссурийск, где специалистам предстоит выяснить причину и установить время гибели животного. Наиболее вероятны несколько версий: смертельная схватка с сородичем и браконьеры, которые могли оставить голову краснокнижного кота себе в качестве трофея, либо отдать ее для нужд китайской народной медицины.

. Труп зверя отправили в Уссурийск, где специалистам предстоит выяснить причину гибели животного

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Все части тела амурского тигра – от кончиков ушей до кончиков хвоста – используются в создании препаратов, которые, по поверьям жителей Поднебесной, восстанавливают здоровье. Например, порошок из костей амурского тигра помогает от ревматизма, а пенис - от импотенции. Однако, как твердят специалисты, подобные методы лечения не доказаны научно и могут быть даже опасны для человека. Кроме того, народные способы якобы поправки здоровья лишь вредят популяции вымирающих амурских тигров и других редких животных.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

- После исследования фотографий, по рисунку на шкуре погибшего амурского тигра мы смогли идентифицировать животное. Однозначно могу сказать, что зверь, которого мы потеряли, обитал в пойме реки Анюй. Его владения простирались от протоки Бихан до села Арсеньево, - рассказал Алексей Готванский, специалист по мониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Впервые подающий надежды самец отметился в нацпарке зимой 2016 года. Тигр оправдал возложенные на него ожидания ученых и стал отцом как минимум трех поколений молодых полосатых котов. Погибший зверь считался одним из знаковых для Анюйской тайги. Последний раз фотоловушка «поймала» погибшего тигра в апреле 2020 года.

По факту гибели краснокнижного зверя возбуждено уголовное дело по статье «Добыча особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ». Максимальное наказание - до шести лет колонии. Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края.

Амурский тигр - самый крупный на планете. На Дальнем Востоке обитает самая большая популяция этого полосатого зверя. В регионах ДФО живут порядка 580 особей. Амурский тигр занесен в Красную книгу РФ в статусе «исчезающий» и охраняется международными договорами.

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