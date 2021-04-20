Евгений Никонов не смог записаться на прививку от коронавируса по телефону Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 20 апреля, в краевом правительстве состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором зампред правительства края Евгений Никонов провел тестовый обзвон медицинских учреждений края.

Чтобы проверить, как в медицинских учреждениях организована работа по приему заявок на вакцинацию, Евгений Никонов стал набирать номера прямо во время заседания. Звонки поступили в те учреждения, на которые уже имеются жалобы и в которых обслуживается большое количество людей. Так, в половину из них не удалось дозвониться вообще – в регистратуре не брали трубку или сбрасывали звонок. Как позже выяснилось, не на всех сайтах стоит актуальный номер телефона регистратуры.

В двух поликлиниках предложили записаться на прививку только на май и отказали в вакцинации по субботам.

- Вопрос о работе в субботу поднимался уже неоднократно. Удивительно, что эта проблема до сих пор есть, - отметил Евгений Никонов.

А вот в Хабаровской районной больнице, в которой обслуживаются жители села Тополево, Евгению Леонидовичу не только вежливо ответили, но и подобрали самое удобное время для посещения.

- Я бы вам посоветовал минздраву завтра собрать всех главных врачей и повторить это упражнение. Нужно организовать работу так, чтобы все телефоны работали. Или принимать решение закрывать все эти регистратуры и создавать единый телефонный номер. Дальше тянуть нельзя, - сказал Евгений Никонов. – Когда вы говорите, что от людей поступает много отказов на вакцинацию, а в регистратуру невозможно дозвониться, у меня возникают вопросы.

Кроме того, Евгений Никонов дал распоряжение министерству здравоохранения края провести в течение дня обзвон регистратур и объявить выговор главным врачам тех учреждений, в которые нет возможности дозвониться.