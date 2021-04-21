Коронавирус в Хабаровском крае: за 20 апреля еще два человека умерли

В Хабаровске заболели ковидом еще 27 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера в Хабаровске состоялось очередное заседание коронавирусного штаба, где обсуждались темпы вакцинации в регионе. Зампред краевого правительства Евгений Никонов отчитал местных чиновников за нерасторопность в вопросе вакцинации людей, особое внимание обратил на сферу культуры. Министр культуры сообщил, что прививку поставили лишь несколько человек. Евгений Никонов предупредил, что при вхождении в третью волну заболеваемости, при введении ограничительных мер в первую очередь запреты коснутся сферы культуры, в частности из-за такого отношения к массовой вакцинации.

Апогеем заседания стала тщетная попытка зампреда дозвониться в медучреждение и записаться на вакцинацию. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован.

На сегодняшний день, 21 апреля, в Хабаровском крае обстановка с заболеваемостью следующая: за сутки коронавирус диагностировали 33 жителям. Еще 42 человека выписали. К сожалению, двое жителей скончались от вируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В тяжелом состоянии на данное время находятся 10 человек, из них восемь дышат с помощью аппарата искусственного вентилирования легких. Медики борются за их жизни и здоровье, - сообщили в минздраве.

Разбивка по районам: в Хабаровске за сутки отмечено 27 заболевших, в Комсомольске - один, как и в Бикинском и Ульчском районах. В Хабаровском районе еще три случая заболевания зарегистрированы.

В общем количестве с начала пандемии коронавирус подхватили 51439 человек, 49201 из них полностью выздоровели, а 370 человек скончались. На лечении находятся еще 1868 человек.