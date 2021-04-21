Названа среднемесячная зарплата работников культуры Хабаровского края Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 21 апреля, на заседании коллегии координационного совета по культуре края министерство культуры подвело итоги прошедшего года. Особое внимание уделили финансированию отрасли, а также предстоящим массовым мероприятиям.

СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?

Только недавно театры Хабаровского края стали работать со 100% загрузкой, а музеи и библиотеки широко открыли свои двери. Практически целый год учреждения культуры находились в ограничительных рамках.

- Сложной, но выполнимой в условиях локдауна оказалась задача по сохранению текущего уровня зарплаты бюджетников. К началу 2021 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 46 272 рубля, что на 2,7% больше планового значения, - сообщила Марина Лоскутникова, первый заместитель министра культуры края.

Удержать ситуацию с выплатами под контролем удалось благодаря дополнительным средствам, которые поступили из резервного фонда правительства края. На эти цели выделили 210,3 миллиона рублей.

Стабильно высокую заработную плату сохранили работникам при условии участия и организации онлайн-мероприятий. Так, например, Хабаровский краевой музыкальный театр провел премьеру спектакля «Небесный тихоход» онлайн. А видеопроект Хабаровского краевого театра кукол «Театр на ушах», который запустили в соцсетях, вообще был включен в базу данных Агентства стратегических инициатив.

Независимо от уровня заработной платы, проблема с кадрами, особенно молодыми, до сих пор является актуальной для всех учреждений культуры Хабаровского края.

- У нас увеличилось количество бюджетных мест в Хабаровском краевом институте культуры. Коллеги, пользуйтесь возможностью заключения целевых договоров с вузом, - посоветовала Марина Лоскутникова.

ДА БУДЕТ ПРАЗДНИК

Отдельное внимание в отрасли культуры уделяется грядущим массовым мероприятиям. Так, уже 24 мая в Хабаровске стартует Международный фестиваль «Амурские волны», который ежегодно собирает больше тысячи военных музыкантов.

- В 2020 году фестиваль, к сожалению, пришлось отменить. Однако в этом году нам удастся его провести. «Амурские волны» пройдут с 24 мая по 1 июня и будут посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщила Марина Лоскутникова.

Кроме того, 1 и 2 мая в краевой столице состоится фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна».

- О проведении праздника распорядился Михаил Дегтярев. Старт назначен на 12 часов дня 1 мая. В день открытия запустят фонтаны. На красной линии уже с утра будут организованы тематические улицы фестиваля, - сообщили в правительстве Хабаровского края. - «Улица добра», «Продовольственная ярмарка», «Квартал вкуса», «Улица мастеров декоративно-прикладного искусства», «Проспект Молодежный», «Улица профессий», «Улица детства» и «Территории здоровья» расположатся в Хабаровске.