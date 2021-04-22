Евгений Никонов проверил ход вакцинации в Ванинском районе. Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 21 апреля, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов с рабочим визитом посетил Ванинский район. На последнем заседании оперативного штаба по коронавирусу чиновник предупредил, что особое внимание обратит на успехи района в вакцинации.

Сейчас в районе привито более двух тысяч человек. В последний раз Ванинская Центральная районная больница получила партию препарата «Спутник V» в размере 1 500 доз для первого этапа вакцинирования и столько же для второго этапа.

- У нас началась выездная вакцинация. В этом формате мы работаем уже вторую неделю. В рамках выездной вакцинации мы привили 100 жителей самого отдаленного поселка района Высокогорный. Плюс еще 50 прививок должны поставить со дня на день. Также выездная вакцинация прошла в поселке Тумнин. В минувшую субботу там привили 50 человек. Сейчас мы планируем выезд в Тулучи, тоже один из отдаленных поселков. Туда хотим поехать во вторник, - рассказала Надежда Лежнина, заместитель главного врача по лечебной работе Ванинской ЦРБ.

Как отметила врач, жители отдаленных поселков очень активно проявляют себя в вопросе вакцинации. Единственная проблема в оперативной и масштабной работе в поселках заключается в доставке вакцины. Но и эту неприятность докторам удается преодолеть.

- Недавно мы приобрели два специализированных термоконтейнера. Они позволяют сохранять нужную температуру вакцины при длительной транспортировке. Она должна сохраняться не выше минус 18 градусов, - добавила Надежда Лежнина.