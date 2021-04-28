В Хабаровске изменится движение общественного транспорта

Маршрут каждого автобуса проходит через площадь им. Ленина, на которой и будут проходить репетиции парада Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

По информации администрации Хабаровска, корректировки в движении автобусов и троллейбусов будут внесены всего на три дня - 29 апреля, 4 и 7 мая.

Кардинальные изменения произойдут в движении троллейбуса №1. 29 апреля и 4 мая с 17:00 до 23:00 троллейбус будет ездить по маршруту «Аэропорт - улица Московская». В последний день репетиций, 7 мая, движение по такому маршруту будет происходить с 8:00 до 14:00.

На эти дни изменится расписание и у автобуса №1С. В идентичное время автобусы будут передвигаться с улицы Ленина по Волочаевской на улицы Серышева и Ленинградскую до железнодорожного вокзала. Изменится и место остановки для посадки и высадки пассажиров. Автобус будет останавливаться у западной стороны ж/д вокзала, напротив манежной стоянки легкового транспорта.

В этот период прогнозируется временное изменение схемы движения на маршрутах, проходящих через центральную часть города, а именно: № 11, 13, 14, 19, 21, 26, 28, 29К, 29П, 34, 42, 55, 56, 58, 61С, 70, 80, 82, 89. Маршрут каждого автобуса проходит через площадь имени Ленина, на которой и будут проходить репетиции парада.

Кроме того, вероятна временная приостановка движения автобусов № 1Л, 52, 54, 61К, 83, 83П, 88.

- Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС. Просьба жителям и гостям города учитывать эту информацию при планировании поездок в центральную часть города в эти дни, - сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Напомним, что репетиции парада в честь 9 Мая в краевой столице начались 26 апреля. С этого дня на улицах вокруг площади Ленина стартовали ограничения движения и парковки любого вида транспорта. Следующая репетиция состоится уже сегодня, 28 апреля.