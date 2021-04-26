В Хабаровске начались репетиции парада

На площадь им. Ленина вышли пешие колонны
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Сегодня, 26 апреля, в краевой столице стартовала подготовка ко Дню Победы. Сейчас на площади Ленина репетицию проводят пешие колонны. В связи с репетицией ограничено движение всех видов транспорта на улицах:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
Кроме того, на указанных улицах также будет ограничена стоянка транспортных средств с 13:00 до 23:00. Подробное расписание перекрытия дорог можно найти здесь.
В этом году парад Победы начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие 3750 человек - это на 349 больше, чем в 2020-м. От минобороны привлекается 2877 военных, остальные - сотрудники МЧС, полиции, ФСБ, курсанты, кадеты, участники общественных движений. Стройными колоннами пройдут восемь батальонов и 17 рот.
Завтра репетиций на площади имени Ленина не планируется, а уже в среду дороги вновь перекроют для повторной тренировки пеших колонн.