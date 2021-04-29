Недавно сгоревший барак на Волочаевской в Хабаровске оперативно сносят

В Хабаровске оперативно сносят сгоревший барак на пересечении улицы Волочаевской и переулка Трубный. Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровске оперативно сносят сгоревший барак на пересечении улицы Волочаевской и переулка Трубный. Нежилой дом сгорел 21 апреля, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Местные жители обеспокоены, что на месте сгоревшего барака будет большое строительство – здесь якобы планируют возвести высотный жилой дом.

- Планы по строительству на этом месте я видел еще в середине двухтысячных. Однако прошло несколько лет и тема МКД поугасла. Когда неделю назад «неожиданно» сгорел барак, все начали говорить, что таким образом хотели сэкономить на сносе. И вот сегодня, 29 апреля, снос начался. Большинство жильцов нашего района, естественно, против того, чтобы на этом месте была очередная «свечка». Появись такой дом – сразу парализуется движение, а все дворы вокруг и без того заставленные припаркованными автомобилями, вообще станут непроходными и непроездными, - рассказал Александр, житель одного из домов по ул. Волочаевской.

В Хабаровске оперативно сносят сгоревший барак на пересечении улицы Волочаевской и переулка Трубный Фото: Петр МОЛОТОВ

Одно из решений, которое предлагают жители микрорайона – разбить на этом месте небольшой сквер. Благо, что от Трубного до остановки «19 школа» высажена целая аллея красивых деревьев. Горожане не без оснований опасаются, что при строительстве зеленая зона может сильно пострадать или вовсе исчезнуть.

Напомним, в Хабаровске проблема с расселением аварийного жилья стоит очень остро. Недавно врио губернатора Михаил Дегтярев поручил расселить ветхие жилые дома по проспекту 60-летия Октября.